Turismo Carretera 2000: Bernardo Llaver va por la recuperación en Paraná: "El campeonato está abierto"

El piloto mendocino llega como escolta de Agustín Canapino al trazado entrerriano, con el objetivo claro de descontar puntos y seguir en la pelea por el título del TC2000.

El próximo fin de semana, el Campeonato de Turismo Competición 2000 disputará la 9ª fecha de la temporada en el Autódromo Ciudad de Paraná. Allí, el mendocino Bernardo Llaver (Honda Civic - RV Racing) buscará recortar la ventaja de 55 puntos que lo separa del líder del torneo, Agustín Canapino.

Nacido en San Martín, Mendoza, Llaver llega al trazado entrerriano con la mira puesta en el campeonato: “Hasta ahora estamos haciendo un muy buen torneo. Peleamos mano a mano con Canapino. Por momentos él fue más rápido, pero nuestro equipo se recuperó. En las últimas tres carreras, el que mejor estuvo fue Facundo (Ardusso), que a pesar de lo que le pasó en Buenos Aires, es hoy el piloto a vencer”, analizó Llaver.

Y agregó: “Por supuesto, Agustín siempre está en la pelea con un nivel de manejo extraordinario, pero entiendo que el campeonato está abierto. Las carreras reparten muchos puntos, y aunque él tiene ventaja, vamos a darle pelea. En mi caso, es clave lo que pueda hacer en Paraná”, indicó el esteño.

Bernardo Llaver El piloto mendocino Bernardo Llaver confía en volver a repetir la gran perfomance que tuvo en San Juan. PrensaTurismoCarretera2000 Un circuito exigente y favorito de los pilotos Llaver también destacó las características del circuito del Club de Volantes Entrerriano: “Paraná es una de las mejores pistas del país, no solo por el trazado sino por cómo lo presentan. El curvón uno es tremendo. Es un circuito donde hay muchos sobrepasos y se disfruta mucho manejar. Todos los pilotos lo tenemos como uno de los preferidos. Tiene de todo: es técnico, complicado y muy desafiante”, manifestó.

Respecto a sus expectativas para el fin de semana, el piloto mendocino fue claro: “Es difícil decir con qué me iría conforme, pero por cómo está el campeonato, lo importante es descontarle puntos a Agustín. Con eso me voy satisfecho”.