Godoy Cruz: Daniel Oldrá respaldó a Ribonetto y aseguró que "con trabajo, el Tomba se levanta"

Daniel “Gato” Oldrá vivió una tarde inolvidable en su regreso al estadio Feliciano Gambarte , esta vez desde el banco de suplentes visitante, dirigiendo a Instituto de Córdoba. Frente a Godoy Cruz , el club de su vida, el ídolo tombino no pudo evitar emocionarse en una jornada cargada de sentimientos.

El encuentro terminó igualado 1 a 1, pero más allá del resultado , lo que quedó grabado fue el sentido homenaje que recibió Oldrá. Desde la previa hasta el pitazo final, el estadio lo abrazó con una ovación conmovedora.

"La verdad, que solo tuve emociones encontradas y no sabía cómo pasar este gran momento, pero fue un partido lindo y con muchas emociones. Lo que espero es que Godoy Cruz pueda retomar el camino, al igual que nosotros”, reconoció el “Gato” , en su charla con Los Andes antes de subirse al micro junto a sus jugadores.

Oldrá confesó que la semana previa fue intensa y difícil de sobrellevar. Ansiedad y nervios: "Se hizo larguísima, parecía que nunca iba a llegar el partido. No quería que llegara el día del partido No me hubiera gustado jugarlo, pero teníamos que disputarlo. Estuve toda la vida acá, pero no sabía cómo sería el recibimiento. Sí sabía que esta fecha era con Godoy Cruz y esperaba que se fuera estirando todo, pero llegó el momento y había que enfrentarlo”.

El cariño de la gente fue uno de los momentos más destacados de la jornada:“ Es lo que me voy a llevar, el cariño de la gente, de mi familia, de mi nieto. Soy un laburante del fútbol y esto es lo que puedo dejarle a mi hijo: todo este reconocimiento de la gente", sostuvo y agregó respecto al hincha: " Solo tengo palabras de agradecimiento, me arrodillo a sus pies, cada vez que estoy acá el corazón se me explota de amor ".

Sobre su vínculo con Godoy Cruz, Oldrá se mostró reflexivo y orgulloso: “Es bueno salir del club y ver otros equipos para valorar lo que tenemos. Me gusta verlo como hincha porque también lo soy. Sufro cuando no gana, porque sé que está peleándola. Seguro que algún día voy a volver”.

image Godoy Cruz vs Instituto de Córdoba. Leonel Mosevich anticipa a Agustín Auzmendi. Ramiro Gómez

Palabras de apoyo y confianza para Tino

El “Gato” también tuvo palabras para el momento actual del club y para el técnico Walter Ribonetto: "Es un momento complicado, pero no es el fin del mundo. Tino Ribonetto llegó hace poco y hay que tener paciencia. Con trabajo, va a sacar al club adelante. . Godoy Cruz va a salir y seguirá siendo el de siempre, peleando por las Copas. Estos son momentos futbolísticos difíciles, pero seguro que va a salir adelante”.

A pesar de estar hoy al frente de otro club, el corazón de Oldrá sigue teñido de azul y blanco: "Me emocioné porque son muchos años de cariño, de sentir este club como mi casa. Es mi vida. Intenté ser lo más profesional posible, porque hoy me debo a otra camiseta, pero todo lo que siento por Godoy Cruz no se puede borrar”, dijo con la mirada vidriosa.

El regreso de Oldrá al Gambarte no fue uno más. Fue un capítulo más en la historia de un ídolo que, aunque vista otra camiseta, siempre será parte del alma de Godoy Cruz.