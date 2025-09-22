22 de septiembre de 2025 - 10:13

Fuego cruzado: un hombre fue asesinado de un balazo y el otro resultó herido en Godoy Cruz

El hecho se registró en el barrio Puesta del Sol. La víctima fatal fue identificada como Leandro Castillo. Ambos tenían antecedentes por diversos delitos.

Los dos sujetos fueron derivados  al Hospital Central. Archivo.

Los Andes
Redacción Policiales

Durante un tiroteo ocurrido este domingo por la noche en el barrio Puesta del Sol de Godoy Cruz, un hombre de 38 años fue asesinado tras recibir un balazo en la cabeza, en tanto que el otro tirador resultó herido en uno de sus brazos. Según se informó oficialmente, ambos tenían antecedentes por diversos delitos. El caso es investigado por la Fiscalía de Homicidios.

Cerca de las 21.30 ingresó una llamada a la línea de emergencia alertando que se habían producido un tiroteo en la Manzana H del barrio Puesta del Sol.

Cuando llegó al lugar un móvil policial, los efectivos se encontraron con un hombre tirado en el piso, en un charco de sangre, que luego fue identificado como Leandro Castillo, de 32 años.

Minutos más tarde fue asistido por médicos de una ambulancia de SEC, quienes detectaron una herida de arma de fuego en la cabeza, por lo que fue trasladado al hospital Central, en estado de salud grave.

Por la misma hora ingresó un sujeto al centro de salud La Estanzuela, herido de arma de fuego: los médicos diagnosticaron una herida de arma de fuego en miembro superior derecho con orificio de entrada. Tras las primeras curaciones fue derivado al Central, donde quedó hospitalizado y bajo guardia policial.

A las 23,10 desde el nosocomio informaron que Castillo había ingresado con una herida de arma de fuego en el cráneo, sin signos vitales. Mientras que el otro sujeto - J. M., de 38 años- fue diagnosticado de herida de arma de fuego en el miembro superior, fuera de peligro.

Según detallaron desde el Ministerio de Seguridad, ambos tenían prontuarios policiales. El fallecido, un pedido de captura del 2021 y antecedentes en 2019 por encubrimiento agravado, robo calificado por escalamiento, robo en poblado y en banda, robo agravado por uso de arma no habida.

También tenía antecedentes anteriores a 2015 por: robo agravado, encubrimiento agravado, robo en poblado y en banda, robo agravado por uso de arma y encubrimiento simple.

En tanto que el herido, J. M., también tiene prontuario, según se detalló oficialmente: tentativa de robo simple, en 2021 y otros delitos anteriores al 2012: abuso de instrumento público apócrifo, resistencia a la autoridad y tentativa de hurto agravado por escalamiento.

