La emotiva vuelta de Daniel Oldrá al Feliciano Gambarte eclipsa un duelo de peso

Daniel Oldrá enfrentará a Godoy Cruz como entrenador rival por primera vez, y la mezcla de sensaciones en el Feliciano Gambarte será imposible de ocultar.

Daniel Oldrá vuelve a Godoy Cruz, pero como rival. Algo raro e impensado

Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El silencio que reinó en las partes durante la semana habla por sí sólo, y es una muestra más de los sentimientos encontrados que dominan a los hinchas del Expreso, jugadores, el propio Daniel Oldrá, y su cuerpo técnico. Este domingo, el Feliciano Gambarte recibirá a un hijo pródigo, y la emoción parece inevitable.

El Gato y el Expreso, una vida juntos:

En la reinaguración del Feliciano Gambarte, Daniel Oldrá se mostró a los abrazos con los jugadores que formó

En la reinaguración del Feliciano Gambarte, Daniel Oldrá se mostró a los abrazos con los jugadores que formó

Es imposible que 50 años, casi una vida de unión y cariño mutuo, puedan olvidarse o dejarse de lado en apenas unos meses. Por eso, sería ingenuo pensar que los caminos de Oldrá y del Expreso se separaron con aquella carta de despedida del Gato en sus redes sociales y su partida a Instituto. Porque Oldrá es Godoy Cruz, y Godoy Cruz es en parte Oldrá.

Además, Oldrá es aquel bombero que no dudó en calzarse 13 veces, según su propia cuenta, el buzo de entrenador para sortear momentos complicados y casi siempre mejoró el rendimiento del equipo. Inclusive, haciéndose cargo en su última etapa de un plantel con nombres que hoy se repiten.

Así será el emocionante reencuentro de Oldrá y Godoy Cruz:

El hincha del Expreso recibirá a Oldrá con aplausos y ovación

El hincha del Expreso recibirá a Oldrá con aplausos y ovación

Debido a toda esa historia, la primera visita por un partido oficial de Daniel Oldrá desde la reinauguración del Feliciano Gambarte no pasa desapercibida. Según trascendió, en Córdoba se habría producido un acuerdo de no exponer al entrenador a entrevistas durante la semana, manteniendo el perfil bajo, para cuidarlo del revuelo que se generó.

Sin embargo, el DT no podrá evitar el cálido recibimiento que le espera. Tendrá una estruendosa ronda de aplausos y ovaciones de parte del hincha Bodeguero y un mar de abrazos de aquellos jugadores con los que compartió tantos momentos. También tendría un homenaje especial que se prepara desde el club, pero que se mantiene bajo secreto de sumario y no ha sido posible confirmar al 100%.

Será una jornada especial para su cuerpo técnico, que tiene su propia historia con el Expreso. Los hijos de la casa Nicolás Olmedo, Nelson Ibáñez atraviesan por sus propios procesos internos, y serán parte del reencuentro con el club que los cobijó durante años.

El emotivo día no pudo llegar en peor momento. Ambos conjuntos no están para distracciones. Y en esta etapa del campeonato necesitan la victoria como el agua. Instituto viene de cortar una racha de 6 partidos sin victorias pero está en deuda, mientras que el Tomba ganó sólo 1 de sus últimos 12 juegos y todavía no gana desde la reapertura de la Bodega. Por eso, cuando el árbitro de la orden para comenzar con la acción, la gratitud entre el encomiable Oldrá y el Expreso tendrá un impass.

