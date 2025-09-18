18 de septiembre de 2025 - 21:59

Santino Andino, la joya de Godoy Cruz, jugará el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina

El delantero mendocino fue convocado por el DT, Diego Placente, y disputará el Mundial Sub20 de Chile, que tendrá lugar desde el 27 de setiembre hasta el 19 de octubre. El debut será en Valparaíso.

El juvenil salido de la cantera Tombina vestirá la Celeste y Blanca en el Mundial Sub20, que se jugará en Chile.

Foto:

AFA
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Santino Andino, delantero mendocino surgido de las divisiones inferiores de Godoy Cruz, fue convocado por Diego Placente para disputar el Mundial Sub 20 de Chile 2025, que se jugará del 27 de septiembre al 19 de octubre. Será el primer torneo de esta magnitud para el joven atacante, quien debutó en Primera División hace un año bajo la conducción de Daniel “Gato” Oldrá.

El Chulu Andino tendrá su bautismo mundialista con la Celeste y Blanca, un logro que representa un verdadero orgullo para el fútbol mendocino y especialmente para los hinchas del Tomba, en una temporada donde el equipo no ha tenido el mejor rendimiento en la Liga Profesional.

Otra ausencia mendocina: Ignacio Perruzzi no fue citado

Otro jugador mendocino, Ignacio Perruzzi, quien había compartido plantel con Andino durante el Sudamericano Sub 20 de enero, no fue convocado para esta competencia.

image
El Chulu Andino qued&oacute; convocado a para jugar con la Selecci&oacute;n Argentina la Copa del Mundo Sub 20.

La lista de Placente, sin Echeverri ni Mastantuono

El técnico Diego Placente confirmó la nómina de convocados, que incluye a siete futbolistas que militan en clubes del exterior: Alain Gómez (Valencia), Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo),Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Mateo Silvetti (Inter Miami), Gianluca Prestianni (Benfica).

Sin embargo, hubo ausencias sensibles, Claudio “Diablito” Echeverri, Franco Mastantuono, Aarón Anselmino y Valentín Carboni no fueron cedidos por sus clubes, a pesar de ser considerados piezas importantes para el cuerpo técnico.

image

En la semana previa, Placente había citado a un grupo de 16 jugadores que entrenaron en el predio de AFA en Ezeiza. Entre los más destacados se encuentran Ian Subiabre, Milton Delgado y Maher Carrizo, quienes cerrarán los trabajos esta semana con una práctica ante la reserva de Racing.

El viaje a Chile

El plantel completo continuará con los entrenamientos en Ezeiza a partir del próximo lunes 22 de septiembre, y viajará a Santiago de Chile el miércoles 24 para instalarse en la previa al debut.

Fixture de Argentina en el Mundial Sub 20 de Chile

Domingo 28/9 -20 hs. Argentina vs. Cuba (Valparaíso)

Miércoles 1/10- 20 hs Argentina vs. Australia (Valparaíso)

Sábado 4/10 - 20 hs Argentina vs. Italia (Valparaíso)

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final, mientras que la gran final del certamen está programada para el domingo 19 de octubre en Santiago de Chile.

