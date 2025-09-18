Franco Colapinto y su pasión por Boca: cena íntima del equipo Alpine

Mientras la tensión crece en la previa de l Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto y el equipo Alpine se dieron un respiro con una cena informal en un restaurante de Bakú para celebrar el cumpleaños de Stuart Barlow , ingeniero de pista del piloto argentino. El encuentro fue compartido por el propio Colapinto en sus redes sociales, donde también dejó ver un detalle que no pasó desapercibido para los fanáticos del fútbol: una remera de Boca Juniors.

“Alta cenita con mi familia fierrera. Feliz cumple estuuu”, escribió Franco en su cuenta de Instagram, junto a imágenes del festejo.

La publicación se viralizó rápidamente, no solo entre seguidore s del automovilismo, sino también entre hinchas xeneizes que celebraron la presencia de la camiseta azul y oro en un evento de la Fórmula 1.

“Esa camiseta, al podio”, comentó un usuario. Mientras que otro dijo, “Franquito y Boquita ”. Y un tercero largó: “No hacía falta que caigas tan elegante, Fran ”.

La velada se realizó en un restaurante ubicado en una de las zonas más transitadas de la capital azerí, escenario habitual de l circuito urbano de Bakú . El ambiente fue relajado, con menú mixto entre cocina local e internacional, y sin lujos innecesarios. La idea fue clara: compartir un momento íntimo entre quienes comparten el día a día de una temporada compleja para el equipo francés.

Colapinto y Barlow mantienen una relación profesional cercana, pese a las tensiones naturales de la competencia. Ya se los vio intercambiando bromas por radio, incluso en la última carrera antes del receso europeo, cuando Franco lo felicitó por su próximo casamiento. La cena, esta vez, fue para devolverle el gesto al ingeniero británico.

Colapinto, en busca de seguir creciendo

Más allá de la anécdota, Franco Colapinto se prepara para disputar su 11º carrera en la Fórmula 1, consolidándose como una de las gratas revelaciones del campeonato. Desde su debut con Alpine el 18 de mayo en Imola, el argentino ha mostrado progresos constantes, especialmente en las clasificaciones.

En tres de sus últimas actuaciones, superó al experimentado Pierre Gasly en dos qualys y también terminó adelante en dos carreras. En Monza, incluso, podría haber vuelto a ganarle al francés, pero recibió la orden de equipo de cederle la posición en las últimas vueltas.

El A525 de Alpine es, por ahora, el coche de menor rendimiento en el campeonato, y el equipo ocupa el último lugar en la tabla de Constructores. Aun así, Colapinto ha logrado destacarse y dejar buenas sensaciones tanto dentro como fuera del equipo.

image El piloto argentino realizando el track walk en la ciudad de Bakú. @FranColapinto

Bakú, una ciudad especial

La ciudad de Bakú guarda un buen recuerdo para el joven piloto argentino. Fue allí donde, el año pasado y al volante del Williams, sumó sus primeros puntos en la F1 tras finalizar octavo, en una de las mejores actuaciones de su carrera. Este fin de semana, buscará repetir la historia con un coche menos competitivo, pero con la confianza en alto y una hinchada que lo sigue de cerca, tanto en los boxes como en las tribunas digitales del fútbol argentino.