Boca Jrs prepara variantes para recibir a Central Córdoba: Cavani afuera y vuelve Marchesín

Boca Juniors ajusta las últimas piezas antes de recibir a Central Córdoba de Santiago del Estero este domingo a las 21.15 en La Bombonera , por la 9na fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional . La práctica de fútbol realizada este jueves en el estadio dejó dos novedades importantes: Edinson Cavani será baja por lesión y Agustín Marchesín podría regresar al arco tras su recuperación.

El Departamento Médico del club confirmó que Cavani padece una distensión en el psoas derecho, por lo que no será parte del duelo ante el Ferroviario . Es la segunda ausencia del uruguayo en este torneo, luego de perderse la primera fecha ante Argentinos Juniors.

El delantero de 38 años viene de disputa r los últimos tres encuentros completos y acumula 4 goles y 2 asistencias en 21 partidos jugados en 2025 , con cifras discretas para un referente ofensivo. Su último tanto fue ante Banfield en este mismo certamen. Además, convirtió frente a Huracán, Defensa y Justicia y Atlético Tucumán por Copa Argentina. Solo registra un doblete (a Central Norte) y un hat-trick (ante Belgrano en 2024) desde su llegada.

Durante la práctica, Merentiel estuvo en el once titular. Al uruguayo, el domingo lo acompañaría Milton Giménez.

En la práctica de este jueves, Miguel Ángel Russo probó con Milton Giménez como titular junto a Miguel Merentiel en el ataque. Esta dupla implicaría una modificación táctica del 4-3-3 al 4-4-2 , buscando mayor presencia en el área ante un rival que suele ceder la iniciativa.

Giménez, ex Banfield, sumó minutos desde el banco en las últimas fechas, y ahora podría tener su primera oportunidad desde el arranque en un encuentro oficial con la camiseta de Boca.

Marchesín, a punto para volver

La otra gran novedad pasa por el arco. Agustín Marchesín fue titular en el ensayo futbolístico, dejando atrás el desgarro en el sóleo derecho que lo marginó en los últimos compromisos. Aunque completó el partido ante Aldosivi en Mar del Plata, fue baja contra Rosario Central por precaución. Ahora, todo indica que volvería al once inicial frente a Central Córdoba.

El posible once de Boca

image Entrenamiento de Boca Juniors @BocaJrsOficial

Con estas modificaciones, el equipo que Miguel Ángel Russo tendría en mente para el domingo sería el siguiente equipo: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Aguirre, Battaglia, Paredes, Palacios; Merentiel y Giménez.

Además, el ensayo sirvió para ver en acción al equipo alternativo, donde Ander Herrera sumó minutos tras una larga ausencia. Su último partido fue el pasado 16 de junio ante Benfica por el Mundial de Clubes. El español formó parte del mediocampo en el equipo suplente, que alineó a: Brey; Advíncula, Figal, Pellegrino, Fabra; Alarcón, Belmonte, Herrera, Velasco, Braida; Janson.

Lo que se le viene a Boca

Luego del duelo con Central Córdoba, Boca visitará a Defensa y Justicia el sábado 27 en Florencio Varela, y luego se medirá con Newell’s, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes, River Plate y Tigre, en una recta final clave de cara al objetivo mayor: clasificar al playoff del Clausura y asegurar el boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por ahora, el Xeneize mantiene la ventaja en diferencia de gol sobre Rosario Central en la Tabla Anual, lo que le permitiría evitar el repechaje. Cabe recordar que este año Boca ya cayó en esa instancia frente a Alianza Lima.