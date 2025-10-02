2 de octubre de 2025 - 10:32

Honda confirmó el nuevo precio de la XR250 Tornado para octubre

La Honda XR250 Tornado sigue siendo un emblema del segmento doble propósito de motos en Argentina. Confiabilidad, resistencia y versatilidad.

Por Andrés Aguilera

El modelo 2024 equipa un motor monocilíndrico DOHC de 4 tiempos y 249 cc, refrigerado por aire, con una relación de compresión de 9.3:1 y alimentación por carburador de 32 mm.

El encendido es CDI y su transmisión de seis velocidades le otorga un manejo ágil y adaptable a distintos terrenos.

Suspensión y frenos

Uno de sus puntos fuertes es el sistema de suspensión: horquilla telescópica delantera y esquema trasero Pro-Link, que le permiten absorber impactos y mantener la estabilidad en superficies irregulares.

image

En materia de frenos, la Tornado cuenta con un disco hidráulico delantero y tambor trasero, garantizando equilibrio entre seguridad y practicidad.

Los neumáticos con diseño mixto refuerzan su perfil on/off, brindando tracción tanto en asfalto como en caminos de tierra.

Dimensiones y autonomía

En medidas, la Tornado presenta 2.147 mm de largo, 845 mm de ancho y 1.203 mm de alto, con una distancia entre ejes de 1.427 mm. La altura de asiento de 880 mm ofrece comodidad para distintos tipos de usuarios.

Su tanque de 11,5 litros, con 3,7 litros de reserva, asegura una autonomía suficiente para viajes medianos sin necesidad de recarga constante, otro de sus atractivos para quienes buscan versatilidad.

image

Precio actualizado de la Honda XR250 Tornado en octubre 2025

Aunque Honda ya lanzó la nueva XR300L, en el país aún se comercializan las últimas unidades de la Tornado. Para octubre de 2025, la marca mantiene el valor oficial en $8.598.000

