1 de octubre de 2025 - 11:20

Cuál es el inesperado precio final del Toyota Yaris en octubre 2025

El Toyota Yaris reafirma su liderazgo en Argentina, con precios accesibles, tecnología confiable y gran demanda entre los autos urbanos.

Cuál es el inesperado precio final del Toyota Yaris en octubre 2025

Cuál es el inesperado precio final del Toyota Yaris en octubre 2025

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Automovilismo. Nicolás Varrone sueña con la Fórmula 2.

Automovilismo: Nicolás Varrone y la impresionante maniobra que lo acerca a la Fórmula 2

Por Cristian Reta
El precio del Toyota Corolla Cross en septiembre 2025: el SUV más elegido

El precio del Toyota Corolla Cross en septiembre 2025: el SUV más elegido

Por Ignacio Alvarado

El éxito de este auto Toyota no es casualidad. En julio fue el más patentado de Argentina con 3.641 unidades, superando a rivales como el Fiat Cronos y la Toyota Hilux. Con más de 19.000 registros acumulados en 2025, se sostiene entre los autos más vendidos del país.

image
Cuál es el inesperado precio final del Toyota Yaris en octubre 2025

Cuál es el inesperado precio final del Toyota Yaris en octubre 2025

Este auto llegó a Argentina en 2016 y ya circula en su cuarta generación. A nivel mundial, el Toyota Yaris superó las 10 millones de unidades desde su lanzamiento en 1999, convirtiéndose en uno de los autos más exitosos de la marca japonesa en la historia.

Con fabricación en Brasil e importación a Argentina, el Toyota Yaris ofrece una combinación ideal de seguridad, confiabilidad y equipamiento. Sumado a su precio competitivo, este auto sigue siendo una opción destacada entre los autos accesibles sin resignar calidad.

Precio del Toyota Yaris en octubre 2025

  • Toyota Yaris XS 1.5 CVT 5P: $28.324.000

  • Toyota Yaris XLS 1.5 CVT 5P: $31.464.000

  • Toyota Yaris S 1.5 CVT 5P: $33.836.000

    image

Estos valores lo consolidan como el modelo más accesible de los autos Toyota en Argentina, tras la discontinuación del Etios.

Características, motor y equipamiento del Toyota Yaris

El Toyota Yaris equipa un motor naftero 1.5 litros de 107 CV y 140 Nm de torque, junto a caja automática CVT de siete marchas simuladas. Este auto se distingue por su eficiencia en ciudad y ruta, siendo uno de los autos más equilibrados en Argentina.

En materia de seguridad, el auto Toyota ofrece siete airbags, frenos ABS, control de estabilidad y asistente de arranque en pendiente. Estos elementos lo colocan entre los autos más completos y confiables en Argentina dentro de su rango de precios.

image

En confort, el Toyota Yaris integra pantalla táctil de 7 pulgadas, conectividad Android Auto y Apple CarPlay, seis parlantes y puerto USB. Su interior práctico y moderno lo ubica entre los autos urbanos más cómodos de Argentina.

Gracias a su precio accesible, confiabilidad mecánica y gran nivel de equipamiento, el Toyota Yaris se mantiene como un auto Toyota clave. En Argentina, continúa entre los autos más demandados por quienes buscan un vehículo urbano seguro y tecnológico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Toyota Yaris Cross.

Atención: el Toyota Yaris Cross ya tiene fecha de lanzamiento en Argentina

Por Cristian Ortega
Precio actualizado: cuánto cuesta el Toyota Yaris en el cierre de septiembre 2025

Precio actualizado: cuánto cuesta el Toyota Yaris en el cierre de septiembre 2025

Por Ignacio Alvarado
peugeot confirmo el nuevo precio del 208 para octubre

Peugeot confirmó el nuevo precio del 208 para octubre

Por Andrés Aguilera
Peugeot 3008: cuál es su precio final hoy en 2025

Peugeot 3008: cuál es su precio final hoy en 2025

Por Ignacio Alvarado