Cuál es el inesperado precio final del Toyota Yaris en octubre 2025

El Toyota Yaris se ha consolidado en Argentina como uno de los autos urbanos más buscados . En octubre 2025 mantiene su vigencia gracias a un equilibrio perfecto entre precio competitivo, confiabilidad y tecnología moderna , posicionándose como un referente indiscutido del segmento B en el mercado de los autos .

El precio del Toyota Corolla Cross en septiembre 2025: el SUV más elegido

Automovilismo: Nicolás Varrone y la impresionante maniobra que lo acerca a la Fórmula 2

El éxito de este auto Toyota no es casualidad. En julio fue el más patentado de Argentina con 3.641 unidades, superando a rivales como el Fiat Cronos y la Toyota Hilux. Con más de 19.000 registros acumulados en 2025, se sostiene entre los autos más vendidos del país.

Este auto llegó a Argentina en 2016 y ya circula en su cuarta generación. A nivel mundial, el Toyota Yaris superó las 10 millones de unidades desde su lanzamiento en 1999, convirtiéndose en uno de los autos más exitosos de la marca japonesa en la historia.

Con fabricación en Brasil e importación a Argentina , el Toyota Yaris ofrece una combinación ideal de seguridad, confiabilidad y equipamiento. Sumado a su precio competitivo, este auto sigue siendo una opción destacada entre los autos accesibles sin resignar calidad.

Estos valores lo consolidan como el modelo más accesible de los autos Toyota en Argentina, tras la discontinuación del Etios.

Características, motor y equipamiento del Toyota Yaris

El Toyota Yaris equipa un motor naftero 1.5 litros de 107 CV y 140 Nm de torque, junto a caja automática CVT de siete marchas simuladas. Este auto se distingue por su eficiencia en ciudad y ruta, siendo uno de los autos más equilibrados en Argentina.

En materia de seguridad, el auto Toyota ofrece siete airbags, frenos ABS, control de estabilidad y asistente de arranque en pendiente. Estos elementos lo colocan entre los autos más completos y confiables en Argentina dentro de su rango de precios.

image

En confort, el Toyota Yaris integra pantalla táctil de 7 pulgadas, conectividad Android Auto y Apple CarPlay, seis parlantes y puerto USB. Su interior práctico y moderno lo ubica entre los autos urbanos más cómodos de Argentina.

Gracias a su precio accesible, confiabilidad mecánica y gran nivel de equipamiento, el Toyota Yaris se mantiene como un auto Toyota clave. En Argentina, continúa entre los autos más demandados por quienes buscan un vehículo urbano seguro y tecnológico.