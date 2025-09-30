Peugeot 3008: cuál es su precio final hoy en 2025

El Peugeot 3008 es uno de los autos que más ha captado la atención del mercado en Argentina este 2025. Su diseño exterior combina robustez y elegancia, mientras que la tecnología interna lo hace competitivo frente a otros autos del segmento SUV. Este modelo híbrido demuestra que el confort y la funcionalidad pueden coexistir sin comprometer el estilo.
En el mercado argentino, los usuarios valoran especialmente los autos que ofrecen equilibrio entre estética y practicidad. El Peugeot 3008 se destaca por su techo panorámico, faros LED y líneas modernas que no pasan desapercibidas en la vía pública de Argentina.
Además, este auto ofrece soluciones pensadas para el día a día: apertura de baúl manos libres, climatizador bizona y asientos de cuero con masaje. Estos detalles hacen que conducir un Peugeot 3008 sea una experiencia premium, algo que lo diferencia de otros autos disponibles en Argentina.
La tecnología también juega un papel clave. Con pantalla de 10 pulgadas, GPS integrado, recarga inalámbrica y cámara de visión periférica, el Peugeot 3008 demuestra por qué es uno de los autos más modernos y demandados en Argentina, destacando tanto para familias como para profesionales.
Este valor corresponde al precio base del auto y puede variar según concesionario o región dentro de Argentina.
Características destacadas del Peugeot 3008
El Peugeot 3008 equipa un motor de 197 CV junto a dos motores eléctricos, alcanzando 222 CV con tracción integral. Este auto acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos, combinando potencia y eficiencia dentro del mercado de autos en Argentina.
En seguridad, este auto incluye control de tracción y estabilidad, alerta de punto ciego, asistencia de cambio de carril y múltiples airbags, priorizando la protección en cada viaje dentro de Argentina.
La suspensión optimizada del Peugeot 3008 garantiza un manejo suave incluso en caminos irregulares, un punto destacado frente a otros autos del segmento SUV en Argentina.
El interior del auto resalta por su diseño elegante y materiales de alta calidad, con tecnología avanzada que incluye pantalla táctil, GPS y recarga inalámbrica, manteniendo a este auto a la vanguardia entre los autos argentinos.
La eficiencia híbrida del Peugeot 3008 reduce consumo y emisiones, posicionándolo como una opción responsable dentro del mercado de autos en Argentina.
Con su combinación de confort, diseño, seguridad y tecnología, el Peugeot 3008 se mantiene como uno de los SUV más completos y deseados por los consumidores de autos en Argentina.