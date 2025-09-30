Peugeot 3008: cuál es su precio final hoy en 2025

El Peugeot 3008 es uno de los autos que más ha captado la atención del mercado en Argentina este 2025 . Su diseño exterior combina robustez y elegancia, mientras que la tecnología interna lo hace competitivo frente a otros autos del segmento SUV. Este modelo híbrido demuestra que el confort y la funcionalidad pueden coexistir sin comprometer el estilo.

En el mercado argentino, los usuarios valoran especialmente los autos que ofrecen equilibrio entre estética y practicidad. El Peugeot 3008 se destaca por su techo panorámico, faros LED y líneas modernas que no pasan desapercibidas en la vía pública de Argentina .

Además, este auto ofrece soluciones pensadas para el día a día: apertura de baúl manos libres, climatizador bizona y asientos de cuero con masaje. Estos detalles hacen que conducir un Peugeot 3008 sea una experiencia premium, algo que lo diferencia de otros autos disponibles en Argentina .

La tecnología también juega un papel clave. Con pantalla de 10 pulgadas, GPS integrado, recarga inalámbrica y cámara de visión periférica, el Peugeot 3008 demuestra por qué es uno de los autos más modernos y demandados en Argentina , destacando tanto para familias como para profesionales.

Este valor corresponde al precio base del auto y puede variar según concesionario o región dentro de Argentina.

Características destacadas del Peugeot 3008

El Peugeot 3008 equipa un motor de 197 CV junto a dos motores eléctricos, alcanzando 222 CV con tracción integral. Este auto acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos, combinando potencia y eficiencia dentro del mercado de autos en Argentina.

En seguridad, este auto incluye control de tracción y estabilidad, alerta de punto ciego, asistencia de cambio de carril y múltiples airbags, priorizando la protección en cada viaje dentro de Argentina.

image

La suspensión optimizada del Peugeot 3008 garantiza un manejo suave incluso en caminos irregulares, un punto destacado frente a otros autos del segmento SUV en Argentina.

El interior del auto resalta por su diseño elegante y materiales de alta calidad, con tecnología avanzada que incluye pantalla táctil, GPS y recarga inalámbrica, manteniendo a este auto a la vanguardia entre los autos argentinos.

La eficiencia híbrida del Peugeot 3008 reduce consumo y emisiones, posicionándolo como una opción responsable dentro del mercado de autos en Argentina.

Con su combinación de confort, diseño, seguridad y tecnología, el Peugeot 3008 se mantiene como uno de los SUV más completos y deseados por los consumidores de autos en Argentina.