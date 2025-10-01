1 de octubre de 2025 - 09:30

Peugeot confirmó el nuevo precio del 208 para octubre

Conocé los precios del Peugeot 208, sus versiones y características. En el último mes, fue el quinto auto más patentado en Argentina

Peugeot confirmó el nuevo precio del 208 para octubre (3)
Por Andrés Aguilera

El Peugeot 208 se mantiene entre los autos más elegidos por los argentinos, no solo por su diseño moderno y juvenil, sino también por su buena relación entre precio, tecnología y eficiencia. Este hatchback se convirtió en el tercer vehículo más vendido del país en lo que va del año, con 24.632 patentamientos acumulados a septiembre, según datos de ACARA.

Peugeot 208: versiones disponibles en Argentina

La gama del 208 ofrece distintas configuraciones de motorización y equipamiento, que van desde opciones más accesibles hasta la versión GT, la más equipada y deportiva.

Peugeot confirmó el nuevo precio del 208 para octubre (2)

Todas las variantes incluyen de serie seis airbags, control de estabilidad, frenos ABS y anclajes ISOFIX, además de diferentes niveles de confort según la versión elegida.

Las versiones base, como la Active, cuentan con caja manual de 5 marchas, motor 1.6 nafta de 115 cv, aire acondicionado y pantalla multimedia de 5”.

Las variantes Allure incorporan pantalla de 10” con conectividad Android Auto y Apple CarPlay, cámara de visión trasera y climatizador automático.

Por su parte, el Allure Pack T200 y la GT T200 montan un motor 1.0 turbo de 120 cv con transmisión CVT, que ofrece un mejor desempeño y eficiencia. La GT, además, suma detalles exclusivos como tapizados en cuero, costuras verdes, faros full LED y sensores de estacionamiento 360°.

Peugeot 208: ventas y contexto de mercado

En septiembre de 2025, el Peugeot 208 fue el quinto auto más patentado en Argentina, con 1.723 unidades, ubicándose detrás del Toyota Yaris, Fiat Cronos, Ford Territory y Chevrolet Tracker.

Peugeot confirmó el nuevo precio del 208 para octubre (1)

Pese a esa posición mensual, en el acumulado del año se mantiene en el podio, demostrando que sigue siendo uno de los modelos preferidos del segmento B.

El mercado automotor cerró septiembre con 55.827 vehículos patentados, un 27,8% más que en el mismo mes de 2024, lo que refleja una recuperación importante.

Dentro de ese crecimiento, Peugeot logró posicionarse como la séptima marca más elegida, con 3.596 unidades.

Cuánto cuesta el Peugeot 208 en octubre 2025

  • 208 Active MT AM26 – $28.540.000

  • 208 Allure MT AM26 – $33.160.000

  • 208 Allure AT AM26 – $34.880.000

  • 208 Allure Pack T200 AM26 – $37.580.000

  • 208 GT T200 AM26 – $39.610.000

