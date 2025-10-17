En agosto de 2025, la Chevrolet Tracker sigue firme como una de las SUVs más buscadas dentro del mercado de autos en Argentina . Este auto destaca por su diseño moderno y líneas aerodinámicas, que combinan estilo y funcionalidad para atraer a diferentes perfiles de conductores argentinos.

El interior de la Tracker resalta por la calidad de sus materiales y el espacio que ofrece: confort para conductor y pasajeros, materiales bien terminados y sensación de amplitud, algo valorado dentro del segmento SUV urbano en Argentina .

La versión Premier incorpora un techo solar panorámico, un detalle que eleva la experiencia de viaje y aporta elegancia. Esta característica convierte a la Tracker en una de las opciones más completas para quienes buscan tanto diseño como confort en sus autos .

El equipamiento tecnológico es otro de sus puntos fuertes. La Chevrolet Tracker incluye el sistema MyLink con pantalla táctil de 8 pulgadas y conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. Además, ofrece WiFi nativo para hasta siete dispositivos , una ventaja destacada entre los autos disponibles en Argentina .

En seguridad, este auto viene equipado con seis airbags , control de estabilidad y tracción, frenos ABS y anclajes ISOFIX . Las versiones más avanzadas suman alerta de colisión frontal, sensores 360° y asistente de estacionamiento automático , reforzando su reputación de auto confiable en Argentina .

El motor turbo 1.2 litros es el corazón de todas las versiones. Con 132 CV de potencia y un torque de unos 190 Nm, este conjunto ofrece un buen equilibrio entre potencia y eficiencia, ideal para el dinámico uso urbano argentino.

image Chevrolet Tracker: precios y versiones actualizadas para octubre 2025

La transmisión automática de seis velocidades ofrece cambios suaves y confort al conducir. La tracción es delantera, una configuración común entre los autos SUV compactos que priorizan eficiencia y maniobrabilidad.

En diseño exterior, la Tracker incorpora llantas de aleación de 17 pulgadas, racks metálicos para equipaje, una silueta moderna y detalles que refuerzan su carácter urbano y aventurero.

image Chevrolet Tracker: precios y versiones actualizadas para octubre 2025

Dentro del interior, el auto Chevrolet ofrece conectividad avanzada: MyLink con interfaz moderna, integración inalámbrica de Android Auto / Apple CarPlay y funciones útiles para usuarios que valoran estar siempre conectados.

Finalmente, la Tracker se posiciona como una de las SUVs más completas de la línea Chevy, ofreciendo un conjunto equilibrado en diseño, tecnología y seguridad. Para quienes buscan un auto moderno, eficiente y confiable en Argentina, la Chevrolet Tracker sigue siendo una de las opciones más atractivas del mercado.