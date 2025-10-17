Zanella confirmó el precio actual de la Zb 110

La Zanella ZB 110 continúa consolidándose como una de las motos más populares y confiables del mercado argentino. Este modelo, fabricado por la histórica marca nacional Zanella, es una de las preferidas por quienes buscan movilidad ágil, económica y de mantenimiento sencillo.

Tras la reciente actualización de precios publicada en octubre de 2025, su valor sigue siendo una referencia dentro del segmento de motos cub.

De acuerdo con los listados oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y con relevamientos de portales especializados, los precios actuales de la Zanella ZB 110 se ubican en el siguiente rango:

Estos valores corresponden a unidades 0 km , con vigencia para el mes de octubre de 2025 , y pueden variar levemente según la región o concesionaria.

La eliminación del impuesto interno a principios de año favoreció a modelos de baja cilindrada como la ZB 110, que no quedaron alcanzados por el tributo y pudieron mantener precios más estables frente a la inflación.

Las características más destacadas del modelo

La Zanella ZB 110 se caracteriza por su motor monocilíndrico OHC de 107 cc, refrigerado por aire, que entrega una potencia máxima de 6,7 HP y una velocidad final cercana a los 75 km/h.

Su transmisión semiautomática de 4 velocidades y el arranque eléctrico y por patada la hacen ideal tanto para usuarios principiantes como para quienes buscan un medio de transporte confiable para el uso diario.

image

El chasis es liviano (92 kg en vacío), con una capacidad de carga de 150 kg, freno delantero a disco, trasero a tambor y una autonomía que puede superar los 90 km por tanque, con un consumo promedio de unos 32 km por litro.

Una moto urbana con excelente relación precio-calidad

La ZB 110 sigue siendo una de las opciones más recomendadas por su bajo costo de mantenimiento y su rendimiento confiable.

Es común verla tanto en ciudades grandes como en pueblos del interior, donde se valora su mecánica simple y su facilidad para conseguir repuestos.

Disponible en colores blanco, negro y rojo, la moto se adapta a cualquier tipo de usuario. Además, versiones más equipadas, como la Z3 New Full, incorporan luces LED, puerto USB y tablero digital, ofreciendo un nivel superior de confort y tecnología sin salir del segmento económico.