Motomel confirmó el valor actual de la Blitz 110

La Motomel B110 continúa entre las motos más vendidas del país gracias a su equilibrio entre rendimiento, comodidad y costo accesible . Durante octubre de 2025, la línea Blitz —en todas sus versiones— se mantiene como una de las opciones preferidas para quienes buscan un vehículo urbano, liviano y de bajo mantenimiento.

Con una mecánica confiable y un consumo promedio inferior a los 3 litros cada 100 kilómetros, este modelo sigue consolidando su posición dentro del segmento de baja cilindrada.

Además, la disponibilidad de repuestos y el servicio técnico en todo el país refuerzan su atractivo como moto económica para el día a día.

Según los datos actualizados de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) , la familia Blitz de Motomel se compone de varias versiones que comparten el mismo motor de 110 cc pero difieren en equipamiento y diseño.

Estos son los precios oficiales vigentes en el mercado argentino:

Blitz 110 Automática – $1.607.000 La opción sin cambios manuales, ideal para quienes priorizan la comodidad en la conducción urbana y buscan una moto práctica para trayectos cortos.

Blitz 110 Start – $1.566.000 Es la versión más accesible de la gama, pensada para quienes buscan una moto simple, liviana y de bajo costo de mantenimiento.

Blitz 110 Full – $1.702.000 Esta variante incorpora un mejor equipamiento , con detalles de confort que la diferencian del modelo base, sin modificar la misma motorización.

Blitz 110 Plus – $1.702.000 De estética mejorada y con mayores comodidades , es una opción intermedia para quienes valoran el diseño sin alejarse del bajo consumo.

Blitz 110 Tunning – $1.954.000 Es la más personalizada de la línea, con un estilo deportivo, carenados especiales y terminaciones exclusivas para quienes buscan destacarse en la calle.

Características técnicas y equipamiento

La Motomel B110 utiliza un motor monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire, con una cilindrada de 107 cc.

Entrega una potencia máxima cercana a 7 hp a 7.500 rpm y un consumo promedio de 2,5 litros cada 100 km, lo que la convierte en una de las motos más eficientes de su segmento.

image

Su velocidad máxima ronda los 80 km/h, suficiente para el uso urbano, mientras que la transmisión es semiautomática de 4 marchas (excepto en la versión Automática).

Ofrece arranque eléctrico y a patada, con tracción trasera y un conjunto de suspensión compuesto por una horquilla telescópica delantera y doble amortiguador trasero.

En materia de seguridad, incorpora frenos a tambor tanto en la rueda delantera como en la trasera, una solución simple pero efectiva para su potencia y peso.

El diseño de la B110 es compacto y urbano, ideal para desplazamientos diarios y trayectos cortos.

Cuenta con tablero analógico, luces halógenas convencionales y un tanque de 4 litros de capacidad. Su peso aproximado es de 95 kg, lo que contribuye a una conducción ágil y fácil de maniobrar.