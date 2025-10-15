Motomel confirmó el valor actual de la Blitz 110

La Motomel B110 continúa entre las motos más vendidas del país gracias a su equilibrio entre rendimiento, comodidad y costo accesible. Durante octubre de 2025, la línea Blitz —en todas sus versiones— se mantiene como una de las opciones preferidas para quienes buscan un vehículo urbano, liviano y de bajo mantenimiento.
Con una mecánica confiable y un consumo promedio inferior a los 3 litros cada 100 kilómetros, este modelo sigue consolidando su posición dentro del segmento de baja cilindrada.
Además, la disponibilidad de repuestos y el servicio técnico en todo el país refuerzan su atractivo como moto económica para el día a día.
Los precios de la Motomel B110 en octubre de 2025
Según los datos actualizados de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la familia Blitz de Motomel se compone de varias versiones que comparten el mismo motor de 110 cc pero difieren en equipamiento y diseño.
Estos son los precios oficiales vigentes en el mercado argentino:
-
Blitz 110 Automática – $1.607.000
La opción sin cambios manuales, ideal para quienes priorizan la comodidad en la conducción urbana y buscan una moto práctica para trayectos cortos.
-
Blitz 110 Start – $1.566.000
Es la versión más accesible de la gama, pensada para quienes buscan una moto simple, liviana y de bajo costo de mantenimiento.
-
Blitz 110 Full – $1.702.000
Esta variante incorpora un mejor equipamiento, con detalles de confort que la diferencian del modelo base, sin modificar la misma motorización.
-
Blitz 110 Plus – $1.702.000
De estética mejorada y con mayores comodidades, es una opción intermedia para quienes valoran el diseño sin alejarse del bajo consumo.
-
Blitz 110 Tunning – $1.954.000
Es la más personalizada de la línea, con un estilo deportivo, carenados especiales y terminaciones exclusivas para quienes buscan destacarse en la calle.
Características técnicas y equipamiento
La Motomel B110 utiliza un motor monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire, con una cilindrada de 107 cc.
Entrega una potencia máxima cercana a 7 hp a 7.500 rpm y un consumo promedio de 2,5 litros cada 100 km, lo que la convierte en una de las motos más eficientes de su segmento.
Su velocidad máxima ronda los 80 km/h, suficiente para el uso urbano, mientras que la transmisión es semiautomática de 4 marchas (excepto en la versión Automática).
Ofrece arranque eléctrico y a patada, con tracción trasera y un conjunto de suspensión compuesto por una horquilla telescópica delantera y doble amortiguador trasero.
En materia de seguridad, incorpora frenos a tambor tanto en la rueda delantera como en la trasera, una solución simple pero efectiva para su potencia y peso.
El diseño de la B110 es compacto y urbano, ideal para desplazamientos diarios y trayectos cortos.
Cuenta con tablero analógico, luces halógenas convencionales y un tanque de 4 litros de capacidad. Su peso aproximado es de 95 kg, lo que contribuye a una conducción ágil y fácil de maniobrar.