El Toyota Yaris sigue entre los autos más buscados de Argentina, con precios actualizados, buena tecnología y una confiabilidad que lo mantiene líder del mercado.

Cuál es el inesperado precio del Toyota Yaris en octubre, tras los cambios en el dólar

El Toyota Yaris se consolida una vez más como uno de los autos urbanos más elegidos de Argentina. En octubre 2025, este auto Toyota combina un precio competitivo, eficiencia y tecnología, destacándose dentro del segmento B. Su equilibrio lo convierte en una referencia entre los autos accesibles pero modernos.

El éxito del Toyota Yaris no es casualidad. En julio fue el modelo más patentado de Argentina, con 3.641 unidades, superando incluso a la Toyota Hilux. Con más de 19.000 registros acumulados este año, el auto Toyota se mantiene entre los más vendidos del país.

image Cuál es el inesperado precio del Toyota Yaris en octubre, tras los cambios en el dólar Desde su llegada a Argentina en 2016, este auto ya circula en su cuarta generación. A nivel mundial, el Toyota Yaris superó las 10 millones de unidades vendidas desde 1999, lo que lo convierte en uno de los autos más exitosos de la historia de la marca japonesa.

Producido en Brasil e importado a Argentina, el auto Toyota Yaris combina seguridad, confiabilidad y equipamiento de nivel, sin perder su esencia de auto urbano accesible y duradero.

Precio del Toyota Yaris en octubre 2025 Toyota Yaris XS 1.5 CVT 5P: $28.324.000

Toyota Yaris XLS 1.5 CVT 5P: $31.464.000

Toyota Yaris S 1.5 CVT 5P: $33.836.000 image Cuál es el inesperado precio del Toyota Yaris en octubre, tras los cambios en el dólar Estos valores posicionan al Toyota Yaris como el modelo más accesible entre los autos Toyota en Argentina, especialmente tras la discontinuación del Etios.

Características, motor y equipamiento del Toyota Yaris El auto Toyota Yaris incorpora un motor 1.5 naftero de 107 CV y 140 Nm de torque, junto a caja automática CVT de siete marchas simuladas. Este auto destaca por su equilibrio entre consumo y potencia, siendo ideal para quienes buscan eficiencia en ciudad y ruta dentro de Argentina. En seguridad, el auto Toyota ofrece siete airbags, frenos ABS, control de estabilidad y asistente de arranque en pendiente. Estos sistemas lo colocan entre los autos más confiables del mercado argentino. image Cuál es el inesperado precio del Toyota Yaris en octubre, tras los cambios en el dólar En confort, el Toyota Yaris suma pantalla táctil de 7 pulgadas, conectividad Android Auto y Apple CarPlay, seis parlantes y puerto USB. Su interior moderno y funcional refuerza su carácter de auto práctico para el día a día. Gracias a su precio accesible, confiabilidad mecánica y gran nivel de equipamiento, el Toyota Yaris se mantiene como uno de los autos Toyota más valorados. En Argentina, sigue siendo la elección perfecta para quienes buscan un auto urbano seguro, eficiente y con respaldo de marca.