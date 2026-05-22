Cuánto sale la Honda Wave 110 en Argentina: el precio actualizado del modelo más vendido en mayo 2026

La Honda Wave 110 continúa siendo la moto más vendida en Argentina , consolidándose como referente entre las motos urbanas por su equilibrio entre confiabilidad, practicidad y precio competitivo, factores que explican su fuerte presencia dentro del segmento económico del mercado local durante mayo de 2026.

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En el mercado de motos de Argentina , la Honda Wave 110 mantiene un liderazgo sostenido gracias a su reputación histórica y facilidad de uso. La combinación entre bajo consumo y precio accesible convierte al modelo de Honda en una de las alternativas más buscadas para movilidad diaria.

El posicionamiento de la Honda Wave 110 dentro de las motos económicas en Argentina responde también a su mantenimiento simple y disponibilidad de repuestos. Su precio competitivo frente a otros modelos del segmento refuerza su protagonismo en concesionarios y rankings de patentamientos.

Otro aspecto clave de la Honda Wave 110 es su practicidad en ciudad. Entre las motos más elegidas en Argentina , este modelo mantiene un equilibrio entre comodidad, eficiencia y precio , algo fundamental en un contexto donde los costos de movilidad siguen creciendo.

Precio de la Honda Wave 110 en mayo 2026

Honda Wave 110S Freno a tambor: $3.426.900

Honda Wave 110S Freno a disco: $4.020.800

Los valores corresponden a Argentina y pueden variar según concesionario, disponibilidad y condiciones comerciales dentro del mercado de motos.

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Características de la Honda Wave 110

El motor de la Honda Wave 110 es monocilíndrico de 109 cc, pensado para ofrecer eficiencia en ciudad. Dentro del segmento de motos en Argentina, este modelo se destaca por su bajo consumo y precio accesible.

En consumo, la Honda Wave 110 se posiciona entre las motos más eficientes de Argentina, permitiendo reducir gastos diarios de combustible. Este aspecto fortalece su competitividad en relación con el precio dentro del segmento urbano.

La tecnología de la Honda Wave 110 incluye transmisión semiautomática y arranque eléctrico, elementos habituales en motos urbanas modernas de Argentina, donde el precio sigue siendo un factor clave para los compradores.

En seguridad, la Honda Wave 110 incorpora sistema CBS y versiones con freno a disco delantero. Dentro de las motos económicas de Argentina, estas características permiten mantener un buen equilibrio entre equipamiento y precio.

El confort es otro punto fuerte de la Honda Wave 110, gracias a su bajo peso y maniobrabilidad. Entre las motos urbanas en Argentina, su precio competitivo la convierte en una opción ideal para trayectos cotidianos.

Frente a otras motos disponibles en Argentina, la Honda Wave 110 mantiene un liderazgo sólido gracias a su confiabilidad, bajo mantenimiento y estabilidad de precio, consolidándose como el modelo más vendido del mercado local.