Las 5 motos 150 cc más económicas de Argentina en 2026: modelos, precios y cuál conviene comprar

Las motos de 150 cc se consolidaron como una de las categorías más buscadas en Argentina, especialmente por usuarios que buscan más potencia que una 110 sin dar un salto excesivo de precio . Este segmento ofrece modelos económicos, bajo consumo y costos de mantenimiento accesibles.

En el mercado actual de motos en Argentina , las opciones de 150 cc combinan practicidad y versatilidad. Muchas marcas ajustaron el precio de sus modelos durante 2026, aunque todavía existen alternativas competitivas para quienes buscan un vehículo económico y confiable.

El crecimiento de las motos 150 cc también responde a la necesidad de movilidad urbana más eficiente. En Argentina , cada vez más usuarios priorizan este segmento por su relación entre prestaciones y precio , especialmente frente al aumento de costos en otros vehículos.

Otro factor clave es la variedad. Hoy, el mercado de motos en Argentina incluye opciones urbanas, callejeras y on/off dentro del segmento 150 cc, con diferentes niveles de equipamiento y escalas de precio según cada marca.

La Zanella RX 150 Z7 es una de las motos más accesibles del segmento en Argentina. Su motor de 149 cc y transmisión de cinco velocidades la convierten en una opción urbana económica con buen equilibrio entre equipamiento y precio.

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2. Motomel S2 Start 150 — desde $2.047.990

La Motomel S2 es una de las motos más patentadas del país. En Argentina, se destaca por su bajo consumo y mantenimiento simple, manteniendo un precio competitivo dentro del segmento street 150 cc.

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3. Corven Hunter 150 — desde $2.100.000

La Corven Hunter 150 aparece entre las motos más económicas de Argentina gracias a su perfil urbano y costo accesible. Su precio la posiciona como una alternativa directa frente a modelos de Motomel y Zanella.

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4. Corven Triax 150 — desde $2.620.000

La Corven Triax 150 es una de las motos on/off más buscadas en Argentina. Su propuesta multipropósito y motor de mayor potencia justifican un precio superior frente a las opciones urbanas tradicionales.

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5. Honda GLH 150 — desde $2.700.000

La Honda GLH 150 es una de las motos japonesas más accesibles en Argentina. Su confiabilidad mecánica y bajo consumo explican por qué mantiene uno de los mejores niveles de reventa pese a un precio más elevado frente a marcas nacionales.

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Qué moto 150 cc conviene más

Dentro del mercado de motos en Argentina, las opciones más económicas siguen siendo las de Motomel y Zanella, ideales para ciudad y trabajo diario. Sin embargo, modelos como la Honda GLH 150 ofrecen mayor durabilidad y mejor valor de reventa, aunque con un precio más alto.

Para quienes buscan versatilidad, la Corven Triax 150 aparece como una de las motos más completas del segmento en Argentina, especialmente para caminos irregulares o uso mixto entre ciudad y tierra.