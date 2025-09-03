En septiembre de 2025, el Renault Kwid continúa consolidándose como una opción clave dentro del segmento de autos urbanos en Argentina . Su tamaño compacto, consumo eficiente y diseño funcional lo convierten en una alternativa ideal para quienes buscan practicidad sin sacrificar confort ni tecnología en sus desplazamientos diarios.

Este auto Renault destaca por ser ligero, ágil y fácil de maniobrar en el tránsito de las ciudades argentinas. Su combinación de equipamiento, seguridad y precio competitivo lo mantiene como uno de los autos más vendidos dentro del mercado urbano en Argentina .

La versatilidad del Kwid también juega a favor del usuario. Con un baúl de 290 litros ampliable a 1.100 litros y una altura libre al piso de 185 mm, este auto se adapta tanto a recorridos urbanos como a calles irregulares, demostrando que un vehículo pequeño puede ser funcional y práctico en Argentina .

Este es el precio final del Renault Kwid en septiembre 2025

A pesar de la creciente competencia en el segmento, el Renault Kwid sigue destacando en autos argentinos por su balance entre precio y prestaciones, siendo elegido tanto por conductores primerizos como por quienes buscan un vehículo confiable y económico.

Características, motorización y equipamiento del Renault Kwid

El Renault Kwid cuenta con motor naftero de 999 cc y 3 cilindros, ofreciendo 66 CV a 5.500 rpm, con transmisión manual de 5 velocidades, ideal para un auto urbano en Argentina.

Su diseño compacto, de menos de 3,75 metros de largo, asegura maniobrabilidad y agilidad dentro de las calles de Argentina, haciendo del auto Renault una opción destacada frente a otros autos urbanos.

En seguridad, el Kwid incorpora airbags frontales y laterales, control de estabilidad (ESP), frenos ABS con EBD y asistente de arranque en pendiente, cumpliendo con los estándares de autos seguros en Argentina.

El confort incluye aire acondicionado, dirección asistida eléctrica, levantavidrios delanteros eléctricos, retrovisores eléctricos y apertura eléctrica del baúl, elevando la experiencia del conductor en este auto Renault.

El equipamiento tecnológico del Renault Kwid agrega pantalla táctil de 7 a 8 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, panel digital y computadora de a bordo, posicionándolo entre los autos más completos de Argentina.

Su relación precio-producto y confiabilidad consolidan al Renault Kwid como un auto urbano eficiente y versátil, manteniéndose entre los favoritos de los conductores argentinos que buscan seguridad, tecnología y practicidad en autos pequeños.