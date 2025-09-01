1 de septiembre de 2025 - 18:25

Renault ya vende en Argentina el nuevo Koleos importado de Corea del Sur

Es la tercera generación del SUV de Renault para el segmento compacto, y reemplaza al Koleos que se comercializó en Argentina desde el 2018.

Por Cristian Ortega

Renault Argentina anunció el inicio de la comercialización de la nueva generación del Renault Koleos, un modelo que llega importado desde Corea del Sur y que ya está disponible en el mercado argentino con numerosas novedades tanto mecánicas como en tecnología y diseño.

Se trata de la tercera generación de este SUV del segmento C (compacto), que reemplaza al modelo lanzado en el país en el 2018 y que se mantuvo hasta ahora sin grandes cambios.

Renault Koleos 3
Renault Koleos 2025.

Renault Koleos 2025.

El nuevo Renault Koleos

La renovación trae consigo un salto en tecnología, motorizaciones y equipamiento. Una de las principales novedades es que, por primera vez, el Koleos ofrece variantes modernas en materia mecánica, dejando atrás al veterano motor 2.5 atmosférico de Nissan, que se sigue utilizando en la X-Trail naftera.

En Argentina se comercializarán dos versiones. Por un lado, la opción naftera 2.0 turbo de 235 caballos de potencia y 350 Nm de torque, equipada con caja automática de ocho marchas con doble embrague y tracción integral.

Por el otro, una alternativa híbrida que combina un motor 1.5 turbo de 144 cv y 230 Nm con dos propulsores eléctricos (136 y 220 cv), alimentados por una batería de 1,64 kWh. En conjunto, este sistema entrega 245 caballos y está asociado a una caja automática de ocho velocidades y tracción delantera.

Renault Koleos 4
Renault Koleos 2025.

Renault Koleos 2025.

Segmento compacto, pero “grande”

La apuesta de Renault Argentina es ubicar al Koleos en un terreno de mayor aspiración. Aunque se trata de un SUV con dos filas de asientos y espacio para cinco pasajeros, la marca buscará posicionarlo dentro del segmento D (mediano), donde competirá con modelos que, en muchos casos, ofrecen tres filas y siete plazas. En otros mercados, Renault tiene propuestas específicas para ese segmento, como la nueva Espace SUV o el crossover Rafale, pero no están previstos por ahora para Argentina.

En materia de diseño y equipamiento, la versión Techno incorpora llantas de 19 pulgadas y ofrece un color exclusivo denominado Cobre Mineral. La variante tope de gama, llamada Esprit Alpine, incluye llantas de 20 pulgadas e inspira su estética en la marca deportiva Alpine del grupo Renault. Allí se destaca el tono Gris Urbano Satinado (mate), que también protagoniza la campaña publicitaria en Argentina encabezada por el piloto Franco Colapinto, embajador de la marca.

Renault Koleos 5
Renault Koleos 2025.

Renault Koleos 2025.

Precios de lanzamiento del Renault Koleos

Los precios de lanzamiento fueron fijados en 74.300.000 pesos para el Koleos 2.0T AT8 4WD Techno y 79.900.000 pesos para el Koleos 1.5T E-Tech Hybrid AT8 2WD Esprit Alpine.

Renault Argentina abrió además una preventa limitada a 30 unidades a través de su plataforma digital Renault Store Argentina. La comercialización formal y las entregas comenzarán el 16 de septiembre.

La garantía estándar es de tres años o 100 mil kilómetros, mientras que el sistema híbrido cuenta con una cobertura especial de ocho años o 150 mil kilómetros. Además, quienes participen de la preventa recibirán indumentaria original de Alpine y merchandising de Franco Colapinto.

