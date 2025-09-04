Volkswagen Amarok: cuál es el precio final en septiembre 2025

La Volkswagen Amarok se mantiene como una de las pick-ups más buscadas dentro del mercado de autos en Argentina . Su combinación de robustez, tecnología y versatilidad hace que siga siendo una opción destacada para quienes necesitan un auto de trabajo y aventura en todo el país.

Este auto Volkswagen se diferencia por ofrecer una amplia gama de versiones con motorizaciones que van desde el 2.0 turbodiésel de cuatro cilindros hasta el potente V6 de 258 CV. La combinación de tracción integral y caja automática de ocho marchas en sus versiones más potentes refuerza su posición dentro de los autos de mayor desempeño en Argentina .

La Amarok también se distingue por su seguridad. Incluso las configuraciones más accesibles incluyen seis airbags, control de estabilidad y asistente de arranque en pendiente, mientras que las versiones Extreme, Hero o Black Style suman tecnología semi-autónoma, alerta de colisión, mantenimiento de carril y detección de peatones, características muy valoradas entre los conductores de autos en Argentina .

El interior del auto Volkswagen varía según la versión: desde tapizados ecológicos y volante multifunción en la Trendline, hasta climatizador bizona, cámara 360° y techo corredizo en las versiones Extreme y Hero. Todo esto refuerza el confort y la modernidad dentro de los autos utilitarios de Argentina .

Características destacadas de la Volkswagen Amarok

La Amarok combina motor 2.0 TDi de 180 CV o V6 de 258 CV con tracción 4x2 o 4x4, asegurando un rendimiento destacado dentro de los autos Volkswagen en Argentina.

Su estética robusta y moderna incluye llantas diamantadas de hasta 20 pulgadas, faros LED y parrilla iluminada, reforzando la personalidad de este auto dentro del mercado de autos en Argentina.

image

La seguridad es uno de sus fuertes: seis airbags, control de estabilidad y asistentes de conducción garantizan tranquilidad en todo tipo de trayectos, convirtiendo a este auto Volkswagen en uno de los más confiables en Argentina.

El confort también se destaca: climatizador bizona, cámara 360° y detalles premium en versiones altas hacen que la experiencia de manejo del auto sea completa en los autos de Argentina.

image

Versatilidad y funcionalidad permiten que la Amarok sea apta tanto para trabajo como para aventura, consolidando su lugar entre los autos Volkswagen más demandados en Argentina.

Finalmente, la combinación de tecnología, potencia y diseño mantiene a la Volkswagen Amarok como uno de los autos utilitarios más codiciados en Argentina, ideal para quienes buscan rendimiento y estilo en un solo vehículo.