Dos mujeres y un menor terminaron cayendo a un zajón tras el choque de dos autos

Un auto cayó a un zanjón tras un choque en Guaymallén

Un accidente de tránsito ocurrido esta madrugada en Guaymallén terminó con un auto dentro de un zanjón, aunque afortunadamente no se registraron heridos de gravedad.

El hecho se produjo alrededor de las 5.30 en la intersección de calle Nuestra Señora del Carmen y Profesor Mathus. Según informaron fuentes policiales, un VW Voyage, conducido por una mujer de 37 años identificada como J. S., circulaba por calle Profesor Mathus hacia el oeste cuando fue impactado por un VW Gol Trend manejado por E. E., un hombre de 35 años, que se desplazaba en dirección norte por calle Del Carmen.

image A raíz de la colisión, el Voyage perdió el control y terminó cayendo al interior del canal que corre paralelo a la calzada. Personal policial y de Tránsito municipal trabajó en el lugar y constató que ninguno de los ocupantes sufrió lesiones de consideración.