Doble lanzamiento de Fiat en Argentina: renovó el Pulse y el Fastback

Fiat volvió a sacudir el mercado argentino con un doble lanzamiento que apunta directo al segmento B (chico), uno de los más competitivos del país. La marca italiana presentó oficialmente los restyling del Pulse y del Fastback , dos modelos que se habían consolidado rápidamente desde su desembarco en el 2022 y el 2024, respectivamente.

Ambos llegan importados desde Brasil y ya se encuentran disponibles en la red de concesionarios, con un abanico de versiones que incluye a las deportivas Abarth .

Se trata de una actualización estética y de equipamiento, ya que no hubo cambios en la mecánica. Aun así, las novedades en diseño, tecnología y confort buscan mantener frescos a dos productos clave dentro de la estrategia regional de Fiat.

El Fiat Pulse , que irrumpió en el 2022 como el primer crossover de Fiat en Argentina , recibe su primera actualización importante. El cambio más notorio está en la trompa, que adopta una parrilla inspirada en el nuevo Fiat Cronos 2025 . También estrena diseños de llantas y renovados revestimientos interiores, en línea con una propuesta más moderna.

En materia mecánica, no hay modificaciones. El Pulse sigue ofreciendo tres motorizaciones: el conocido 1.3 de 99 cv y 127 Nm , disponible con caja manual de cinco velocidades o automática CVT; el 1.0 turbo de 125 cv y 200 Nm , asociado a una transmisión automática CVT; y el más potente 1.3 turbo de 175 cv y 270 Nm , que equipa la caja automática de seis marchas con convertidor de par. Todas las versiones mantienen tracción delantera.

fiat pulse 2026 3 Fiat Pulse 2026.

Una de las principales novedades de equipamiento es la incorporación de techo panorámico y faros antiniebla en las versiones Impetus y Abarth, lo que eleva el atractivo para quienes buscan un plus de confort y estilo.

Los precios arrancan en 32.833.000 pesos para el Pulse Drive 1.3 MT5 y llegan hasta los 40.093.000 pesos en la variante Abarth Turbo 270 AT6, la más deportiva de la gama.

fiat pulse drive 1.3 mt 2026 1 Fiat Pulse 2026.

Fiat Fastback 2026: más tecnología y seguridad

El Fiat Fastback, que se lanzó en mayo del 2024 y apenas lleva poco más de un año en el mercado, también se suma a la renovación estética. Al igual que el Pulse, adopta un rediseño en la trompa inspirado en el Cronos, nuevos juegos de llantas y revestimientos interiores.

A nivel mecánico, mantiene una única opción: el motor 1.3 turbo de 175 cv y 270 Nm, con caja automática de seis marchas y tracción delantera. Una fórmula que combina eficiencia y performance, y que ya había demostrado gran aceptación entre los usuarios.

fiat fastback abarth 2026 1 Fiat Fastback Abarth 2026.

El gran diferencial de esta actualización es la incorporación, de serie, del alerta de punto ciego, una asistencia a la conducción que mejora la seguridad en ruta y en ciudad. Además, todas las versiones sumaron techo panorámico y faros antiniebla, tal como sucede en el Pulse.

Los precios arrancan en 40.653.000 pesos para el Fastback Turbo 270 AT y alcanzan los 44.625.000 pesos para el Fastback Abarth Turbo 270 AT6, que se ubica como la alternativa más exclusiva y deportiva.

fiat fastback abarth 2026 2 Fiat Fastback Abarth 2026.

Estrategia y posicionamiento

La decisión de Fiat Argentina de actualizar de manera simultánea a dos de sus productos más recientes responde a la necesidad de reforzar su posición en un segmento B cada vez más competitivo, con rivales directos de Volkswagen, Renault, Peugeot y Toyota.

Si bien el rediseño de la trompa puede generar debate —especialmente en el caso del Fastback, cuyo lanzamiento aún es muy reciente—, la incorporación de equipamiento de confort y seguridad apunta a elevar el valor percibido y justificar la actualización de precios.

Con garantía de tres años o 100.000 kilómetros, la nueva gama Pulse y Fastback ya está disponible en Argentina, consolidando a Fiat como una de las marcas con mayor presencia y variedad en el mercado local.