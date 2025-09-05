Cuál es el inesperado precio del Fiat Mobi en septiembre 2025

El Fiat Mobi continúa siendo uno de los modelos más económicos de la marca italiana en Argentina. Con 756 patentamientos en julio, logró una participación del 1,3% en el mercado de autos 0 km. Tras los ajustes recientes, se ubica entre los vehículos compactos más buscados por su precio .

El Mobi es uno de los pocos citycars que todavía se ofrecen en el mercado argentino. Compacto y de bajo consumo, está pensado para un uso principalmente urbano, aunque también responde con solidez en trayectos cortos de ruta.

Su motor naftero de 999 cc entrega 70 CV a 6000 rpm y 9,4 kgm de torque a 4250 rpm, acompañado por una caja manual de cinco velocidades. Con este conjunto alcanza una velocidad máxima de 146 km/h.

El automóvil se distingue por su tamaño reducido y practicidad para la ciudad. Entre sus elementos más destacados incorpora:

Consumo de 8,3 L/100 km en ciudad y 6,5 L/100 km en ruta.

Panel de instrumentos con computadora de viaje.

Barras de techo y llantas de aleación de 14 pulgadas.

Estas características lo mantienen competitivo dentro del segmento A, donde la oferta de modelos es cada vez más reducida.

image

Precio del Fiat Mobi en septiembre 2025

Luego del aumento aplicado en agosto, el valor de lista del Fiat Mobi en Argentina es de: