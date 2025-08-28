Así fue la segunda edición del Winter Car Show de Stellantis

Al igual que en la temporada anterior, Stellantis se hizo presente en el centro de ski de Las Leñas con un parque temático de autos en el que los visitantes pudieron ver los vehículos y disfrutar de múltiples beneficios.

Lesiones en el deporte: factores de riesgo y estrategias de cuidado

Una importante nevada en Las Leñas extiende el cierre de temporada

Para conocer los detalles de las distintas propuestas, los interesados podían ingresar al sitio web exclusivo: https://wintercarshow.com.ar/

Cada marca de Stellantis contó con un espacio para que sus clientes pudieran conocer las novedades del año y disfrutar de beneficios imperdibles registrándose en el club de fidelización de su marca favorita. Una vez que lo hacían, podían optar entre grandes oportunidades como, por ejemplo, una bonificación en el Snow Rental, donde los visitantes adquirían los equipos para las distintas actividades en la nieve y solicitaban servicios como encerado y afilado de tablas.

Por su parte, la marca FIAT exhibió el último lanzamiento de la marca. La nueva pick-up Fiat Titano fue la unidad oficial de traslados.

Para que ningún integrante se quedara afuera, Citroën ofreció una tarjeta de Sacoa con crédito para que los más pequeños y sus familias pudieran disfrutar de las actividades más divertidas.

DS Automobiles se hizo presente en Sushi Club. Fiel a su programa “Only You”, la marca se acercó a sus clientes con los beneficios más exclusivos y sofisticados del Centro de Ski Las Leñas.

Con el espíritu aventurero característico de la marca, en la base de la montaña se encontró el espacio destinado a Jeep, donde los visitantes pudieron apreciar los vehículos. Además, pudieron recibir obsequios característicos de la identidad de la marca registrándose en su plataforma.

La marca Peugeot tuvo su espacio en el parador UFO POINT, donde sus clientes pudieron disfrutar de un Sunset inigualable. Este evento constó de un after ski único con una amplia variedad de tragos y platos gourmet, una experiencia increíble frente al imponente paisaje nevado de Las Leñas.

winter-car-show-04

Dentro del Centro de Ski, los visitantes pudieron apreciar los siguientes modelos en exhibición:

FIAT TITANO FREEDOM PLUS AT8 AWD

FIAT TITANO RANCH AT8 AWD

JEEP COMPASS BLACKHAWK

JEEP RENEGADE WILLYS

RAM RAMPAGE LARAMIE

RAM 1500 LARAMIE NIGHT EDITION

PEUGEOT 3008 GT AM 25

PEUGEOT 5008 GT AM25

CITROËN BASALT T200 SHINE

CITROËN C3 AIRCROSS T200 7

DS 7 PLUG-IN HYBRID

winter-car-show-02

Beneficios exclusivos

Los clientes de las marcas Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Peugeot y RAM, que visitaron el lugar, pudieron disfrutar beneficios en los siguientes lugares:

UFO POINT

SUSHI CLUB

SNOW RENTAL

SACOA

Conocé más en: https://wintercarshow.com.ar/