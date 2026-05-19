Mercado de capitales: con talento local, nace la primera gestora mendocina de fondos comunes de inversión

Chimpay Inversiones , una empresa puramente mendocina, consiguió el aval de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y se convirtió en la primera gestora de fondos comunes de inversión mendocina . De este modo, es uno de los 40 Agentes de Administración de Productos de Inversión Colectiva (AAPIC) que existe en el país y una de las muy pocas que se encuentran fuera del radio de Buenos Aires. Las actuales AAPIC son las antes conocidas como Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión.

El negocio está 100% regulado y supervisado y en la actualidad mueve unos 63.000 millones de dólares al año. En función de lo que sucede en otros países de la región, desde Chimpay esperan que este segmento crezca debido a que se trata de uno de los principales vehículos de ahorro y desarrollo. Chimpay es la unidad financiera del Grupo Huentala que cuenta con más de 40 años de presencia en Mendoza con diversas unidades de negocios.

“Siempre hemos apostado por Mendoza y conocemos mejor que nadie las necesidades de las empresas”, expresó Julio Camsen, fundador del grupo Huentala . El empresario agregó que Chimpay ya ha sido reconocida a nivel nacional y que cuenta con un equipo de profesionales capaz de impulsar un mayor crecimiento. La nueva licencia representa un salto para el ecosistema financiero mendocino ya que hasta ahora la provincia no contaba con una administradora local de fondos comunes de inversión.

Entre las exigencias de la CNV se destaca la de contar con un banco depositario que puede ser cambiado. Es una suerte de socio externo que contribuye a las garantías de los FCI. En el caso de Chimpay se ha asociado con uno de los jugadores más importantes que hay en este mercado y se trata del Banco Industrial . “Es una entidad fuerte con la que tenemos afinidad, entre otras cosas, por su fuerte apuesta por la tecnología”, expresó Camsen.

La compañía ya trabaja con cuatro FCI que están operativos, todos con rendimientos mayores que los conservadores. “Los Fondos Comunes de Inversión tienen un alto potencial de crecimiento”, destacó Galante para quien el mercado de capitales es un “motor de desarrollo infalible”. Agregó que se trata de una herramienta que financia los proyectos de largo plazo y que por eso destaca del crecimiento económico.

Gestión activa de inversiones

El diferencial de la APPIC mendocina es que los inversores pueden sentarse a hablar con quienes van a comprar o invertir. Fernando Galante, economista y CEO de Chimpay, destacó que el objetivo de la compañía es ofrecer una alternativa distinta al modelo tradicional que ofrecen los bancos.

Es decir que el foco es la gestión activa de las inversiones en donde se obtiene una renta mayor que la que ofrece el tradicional índice Merval por el que se guían tradicionales gestiones pasivas. Galante sumó que la firma buscará identificar oportunidades concretas en bonos, empresas y proyectos vinculados al mercado de capitales.

“Lo que busca el inversor es que lo ayuden a gestionar sus fondos”, sumó Galante. Y agregó que es clave en un país donde muchos ahorristas necesitan acompañamiento profesional para decidir dónde colocar sus excedentes. Las acciones de Chimpay son acompañadas de la pata digital del Grupo que es Ohana, la fintech que –en palabras de Galante- contribuye a democratizar el acceso a estos instrumentos de ahorro.

“Cualquier usuario puede abrir una cuenta en menos de cinco minutos y comenzar a invertir desde montos bajos”, comentó el CEO de la compañía financiera. Hacia adelante, la compañía trabaja en el desarrollo de dos fondos cerrados de inversión. Uno destinado al sector inmobiliario y otro en el minero.