18 de septiembre de 2025 - 12:16

Fiat Argo tiene un irresistible precio en septiembre 2025

El Fiat Argo regresa al mercado de autos en Argentina, destacando como un auto económico y práctico, ideal para la ciudad y el uso diario.

Fiat Argo tiene un irresistible precio en septiembre 2025

Fiat Argo tiene un irresistible precio en septiembre 2025

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

asi seria el nuevo fiat regatta: la version 2027 del historico automovil

Así sería el nuevo Fiat Regatta: la versión 2027 del histórico automóvil

Por Andrés Aguilera
Precio del Fiat Pulse en septiembre 2025: un SUV compacto que pisa fuerte en Argentina

Precio del Fiat Pulse en septiembre 2025: un SUV compacto que pisa fuerte en Argentina

Por Ignacio Alvarado

Con un diseño renovado, el Fiat Argo apuesta a un estilo moderno y urbano. Este auto combina líneas elegantes con silueta compacta, lo que lo hace ideal para el tránsito diario en las principales ciudades de Argentina. Entre los autos del mercado local, se posiciona como una opción económica sin resignar practicidad.

image
Fiat Argo tiene un irresistible precio en septiembre 2025

Fiat Argo tiene un irresistible precio en septiembre 2025

El Fiat Argo Drive 1.3 MT se destaca por su motor eficiente y su maniobrabilidad. Este auto ofrece agilidad y consumo moderado, lo que lo convierte en una opción competitiva frente a otros autos del segmento B en Argentina, especialmente para quienes buscan rendimiento sin gastar de más.

A nivel estratégico, el regreso del Fiat Argo permite a la marca competir de manera más sólida con otros autos importados y nacionales que han ganado terreno en los últimos años en Argentina. Su precio accesible refuerza su atractivo entre los usuarios que buscan un auto económico y confiable.

Precio del Fiat Argo en septiembre 2025

  • Fiat Argo Drive 1.3 MT: $27.759.000

    image
    Fiat Argo tiene un irresistible precio en septiembre 2025

    Fiat Argo tiene un irresistible precio en septiembre 2025

Este valor lo coloca entre los autos más económicos disponibles en Argentina, sumando garantía de 3 años o 100.000 km, un plus que refuerza la confianza en el auto.

Características del Fiat Argo Drive 1.3 MT

El auto cuenta con motor Firefly 1.3L de 8 válvulas, con 99 CV y 127 Nm de torque, asociado a caja manual de 5 marchas y tracción delantera. Su configuración asegura eficiencia y maniobrabilidad entre los autos urbanos en Argentina.

En seguridad, el Fiat Argo incorpora doble airbag frontal, ABS con EBD, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y anclajes ISOFIX. Este auto cumple con los estándares esenciales para los autos de entrada en Argentina.

image
Fiat Argo tiene un irresistible precio en septiembre 2025

Fiat Argo tiene un irresistible precio en septiembre 2025

El equipamiento básico incluye pantalla multimedia de 7”, llantas de aleación de 15”, tapizados en tela y conectividad compatible con smartphones. Todo pensado para el uso diario en Argentina, consolidando al auto como una alternativa práctica.

La relación precio-producto convierte al Fiat Argo en una opción sólida para quienes buscan un auto económico, funcional y confiable entre los autos más demandados en Argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

asi se veria el nuevo fiat 1600: la version 2026 del historico auto

Así se vería el nuevo Fiat 1600: la versión 2026 del histórico auto

Por Andrés Aguilera
Fiat Pulse y Fiat Fastback 2026.

Doble lanzamiento de Fiat en Argentina: renovó el Pulse y el Fastback

Por Cristian Ortega
dieta para bajar de peso: como hacer un almuerzo o cena saludable, sin harina y en menos de 20 minutos

Dieta para bajar de peso: cómo hacer un almuerzo o cena saludable, sin harina y en menos de 20 minutos

Por Daniela Leiva
Este reciclaje hará que aproveches ese artefacto viejo que no tenias idea de que podía servir para algo más.

El armazón de los ventiladores de pie que ya no sirven son un tesoro, no lo tires: la forma de aprovecharlo

Por Alejo Zanabria