El Fiat Argo 2025 vuelve al mercado de autos en Argentina con una propuesta pensada para quienes buscan auto accesible, confiable y funcional. Tras su salida en 2022, su regreso genera expectativa entre los usuarios que priorizan la relación entre precio y prestaciones dentro de los autos del segmento B.

Con un diseño renovado, el Fiat Argo apuesta a un estilo moderno y urbano. Este auto combina líneas elegantes con silueta compacta, lo que lo hace ideal para el tránsito diario en las principales ciudades de Argentina . Entre los autos del mercado local, se posiciona como una opción económica sin resignar practicidad.

El Fiat Argo Drive 1.3 MT se destaca por su motor eficiente y su maniobrabilidad. Este auto ofrece agilidad y consumo moderado, lo que lo convierte en una opción competitiva frente a otros autos del segmento B en Argentina , especialmente para quienes buscan rendimiento sin gastar de más.

A nivel estratégico, el regreso del Fiat Argo permite a la marca competir de manera más sólida con otros autos importados y nacionales que han ganado terreno en los últimos años en Argentina . Su precio accesible refuerza su atractivo entre los usuarios que buscan un auto económico y confiable.

Este valor lo coloca entre los autos más económicos disponibles en Argentina, sumando garantía de 3 años o 100.000 km, un plus que refuerza la confianza en el auto.

Características del Fiat Argo Drive 1.3 MT

El auto cuenta con motor Firefly 1.3L de 8 válvulas, con 99 CV y 127 Nm de torque, asociado a caja manual de 5 marchas y tracción delantera. Su configuración asegura eficiencia y maniobrabilidad entre los autos urbanos en Argentina.

En seguridad, el Fiat Argo incorpora doble airbag frontal, ABS con EBD, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y anclajes ISOFIX. Este auto cumple con los estándares esenciales para los autos de entrada en Argentina.

image Fiat Argo tiene un irresistible precio en septiembre 2025

El equipamiento básico incluye pantalla multimedia de 7”, llantas de aleación de 15”, tapizados en tela y conectividad compatible con smartphones. Todo pensado para el uso diario en Argentina, consolidando al auto como una alternativa práctica.

La relación precio-producto convierte al Fiat Argo en una opción sólida para quienes buscan un auto económico, funcional y confiable entre los autos más demandados en Argentina.