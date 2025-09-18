Dieta para bajar de peso: cómo hacer un almuerzo o cena saludable, sin harina y en menos de 20 minutos

Esta receta de cena saludable es la solución ideal para los que buscan comer bien sin complicarse. Rápida, fácil y versátil, demuestra que lo simple también puede ser exquisito.

Llegar a la noche con hambre y pocas ganas de cocinar es algo que le pasa a todos y el problema es que muchas veces se eligen opciones rápidas pero poco saludables, como delivery o un sándwich improvisado. Para esos momentos, la mejor opción para la cena es un pastel de brócoli.

Esta es una cena saludable, llena de sabor y súper práctica, que podés preparar en minutos y que incluso te dura varios días en la heladera. La clave está en aprovechar ingredientes básicos y combinarlos de una forma diferente.

Con brócoli, huevos, un poco de queso y algunas verduras, vas a lograr un plato completo, liviano y muy nutritivo. Es una opción perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al gusto, y además es ideal para toda la familia.

pastel de brócoli (1) Lo mejor de esta receta es que rinde para varias porciones y, si la guardás en un tupper bien tapado, te dura tranquilamente en la heladera. Eso significa que podés cocinar una vez y tener la cena o incluso el almuerzo del día siguiente ya lista.

Además, es una receta que podés adaptar a lo que tengas en la heladera. Si no tenés tomate, podés reemplazarlo por morrón; si te gusta el zapallito, también queda espectacular. Y para quienes disfrutan de un toque más sabroso, un poco de queso extra o unas hierbas frescas le suman mucho sabor.

Ingredientes 1/2 brócoli

6 huevos

1 puñado de queso rallado

1 tomate picado

1/2 zanahoria rallada

Sal y pimienta al gusto pastel de brócoli (2) Paso a paso para preparar pastel de brócoli sin masa Preparar el brócoli: lavá bien el medio brócoli y cortalo en ramitos pequeños. Llevá a una olla con agua hirviendo con sal y hervilo durante unos minutos, hasta que quede tierno pero no pasado. Escurrilo y reservá. En un bowl grande, colocá los seis huevos, agregá sal, pimienta y batí bien hasta que la mezcla quede homogénea. Sumá al bowl el tomate picado, la zanahoria rallada y los ramitos de brócoli ya cocidos. Mezclá todo con una cuchara para que las verduras se distribuyan de manera pareja. Agregar el queso: añadí un puñado de queso rallado y mezclá nuevamente. Este paso le da cremosidad y un sabor delicioso al resultado final. Cocinar: volcá la preparación en una sartén antiadherente previamente aceitada o en una fuente para horno. Cociná a fuego medio (si es en sartén) con tapa hasta que los huevos se coagulen, o al horno a 180 °C durante unos 20 minutos, hasta que quede firme y doradito por encima. Servir y disfrutar: podés cortarlo en porciones tipo tortilla o budín salado. Si sobra, guardalo en un tupper en la heladera: al otro día está igual de rico.