Receta italiana con 5 ingredientes: berenjenas a la toscana baja en carbohidratos

Un plato lleno de color y clásico de la cocina italiana. Esta receta sorprende por su sencillez, por sus pocos pasos y por ser baja en carbohidratos.

El resultado es un plato aromático, nutritivo y con el estilo característico de la receta italiana.

La gastronomía italiana tiene una enorme tradición de recetas simples que resaltan el sabor de cada ingrediente. Entre ellas, existe una preparación poco conocida fuera de Europa. Su elaboración es simple y con solo cinco ingredientes básicos. Resulta ideal para quienes buscan opciones más saludables.

Lo interesante es que esta receta no solo se caracteriza por su aroma y textura, sino también porque logra ser baja en carbohidratos gracias a la combinación de verduras frescas, proteína y granos. El secreto está en la forma de preparar la berenjena, acompañada con ingredientes clásicos de la Toscana.

receta berenjenas Ingredientes y paso a paso para las berenjenas a la toscana Ingredientes 1 berenjena fresca.

fresca. 250 gramos de ricota .

. 50 gramos de tomates secos.

secos. 1 puñado de albahaca .

. 200 gramos de quinoa ya cocida.

Además, para potenciar el sabor se recomienda añadir dos cucharadas de aceite de oliva, un diente de ajo picado, sal y pimienta a gusto.

Paso a paso Cortá la berenjena en rodajas finas y doralas en una sartén con un poco de aceite de oliva hasta que estén tiernas. En paralelo, hidratá los tomates secos en agua caliente durante unos minutos y picalos en trozos pequeños. Luego, mezclá la ricota con la quinoa cocida, el ajo, los tomates y la albahaca fresca cortada en tiras finas, sazonando con sal y pimienta. Cuando la berenjena esté lista, colocá una porción del relleno en cada rodaja con cuidado. Finalmente, acomodá la preparación en una bandeja para horno, rociá con un poco más de aceite de oliva y horneá a 180 °C durante 15 minutos.

En qué beneficia esta receta al ser baja en carbohidratos La combinación de ricota y quinoa aporta proteínas de buena calidad, lo que convierte a este plato en una opción completa sin necesidad de recurrir a pastas ni panes.

de y aporta de buena calidad, lo que convierte a este plato en una opción completa sin necesidad de recurrir a pastas ni panes. En cambio, la berenjena , actúa como una base vegetal que reemplaza masas o harinas , reduciendo de manera significativa el aporte de carbohidratos en la comida.

, actúa como una vegetal que reemplaza , reduciendo de manera significativa el aporte de en la comida. Los tomates secos y la albahaca resaltan los sabores tradicionales de la Toscana, pero además suman antioxidantes y vitaminas que refuerzan el valor nutricional del plato.

El aceite de oliva, es un aporte ideal por las grasas saludables que favorecen la saciedad y le dan el toque mediterráneo indispensable. Las berenjenas a la Toscana son una prueba de que con solo cinco ingredientes sencillos es posible elaborar un plato sabroso, saludable y fiel a la tradición mediterránea. Gracias a la berenjena como base vegetal, la quinoa como acompañante saludable y la ricota como aporte proteico, se obtiene una receta baja en carbohidratos que puede disfrutarse en cualquier momento.