16 de septiembre de 2025

Bastoncitos de pan y pesto: receta keto baja en carbohidratos

Un snack crujiente y con pocos carbohidratos. Una receta que sorprende por su sabor y textura de pan tradicional reinventada con harina de almendra y coco.

Esta receta de bastoncitos rinde para 4 porciones y funcionan tanto como acompañamiento de aperitivos, sopas o ensaladas.



WEB
Por Lucas Vasquez

Los bastoncitos de pan keto son la solución perfecta para compartir con amigos o acompañar ensaladas sin sumar una gran cantidad de carbohidratos. Su receta combina queso y harinas sin gluten para lograr suavidad por dentro y una corteza dorada. El pesto aporta frescura y un contraste herbal que los hace irresistibles en cualquier picada.

Esta versión cetogénica necesita ingredientes ideales pero sencillos y un proceso rápido para obtener bastoncitos crujientes por fuera y tiernos por dentro. Se pueden preparar en tandas, congelar y recalentar al horno para recuperar su textura. A continuación, la lista de ingredientes, paso a paso y luego consejos para mejorar resultado y variantes según lo que tengas en la cocina.

receta bastoncitos de pesto
Esta receta de bastoncitos rinde para 4 porciones y funcionan tanto como acompañamiento de aperitivos, sopas o ensaladas.

Ingredientes y paso a paso

Ingredientes para la masa

  • 120 ml (55 g) harina de almendra
  • 60 ml (25 g) harina de coco
  • ½ cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 huevo batido
  • 55 gramos de manteca fría en cubos
  • 180 g (375 ml) queso rallado preferiblemente mozzarella
  • 60 ml pesto verde
  • 1 huevo batido para pincelar por encima

Preparación paso a paso

  1. Precalentá el horno a 200 °C y forrar una placa con papel manteca.
  2. En un bowl mezclá la harina de almendra, la harina de coco, la sal y el polvo para hornear hasta integrar bien.
  3. En un recipiente apto, calentá suavemente la manteca junto con el queso rallado hasta que el queso comience a fundirse y la mezcla quede homogénea. Se puede hacer en el microondas en intervalos cortos de 20 segundos o al baño maría.
  4. Añadí el huevo batido y el pesto a la mezcla de queso y luego incorporar los ingredientes secos. Mezclá con una espátula hasta obtener una masa pegajosa. Amasá con las manos ligeramente enharinadas si hace falta hasta que tome cuerpo.
  5. Formá un cilindro y cortá en bastoncitos de tamaño uniforme y colocalos sobre la placa dejando separación entre cada uno.
  6. Pincelá la superficie con el huevo batido para dorar y espolvorear si se desea con semillas de sésamo o parmesano rallado.
  7. Horneá a 200 °C durante 12 a 16 minutos o hasta que estén dorados y crujientes al tacto. Rápidamente retirá y dejá enfriar unos minutos antes de servir.
receta bastoncitos de pesto
Esta receta de bastoncitos rinde para 4 porciones y funcionan tanto como acompañamiento de aperitivos, sopas o ensaladas.

Consejos, técnicas y variantes para mejorar el resultado

  • La harina de coco absorbe mucho líquido por lo que es importante medir con precisión. Si la masa queda demasiado seca, podés agregar media cucharadita de agua fría o una pizca más de huevo hasta que permita formar los bastoncitos.
  • La mozzarella genera la elasticidad necesaria, aunque si preferís un perfil más intenso podés usar mitad mozzarella y mitad cheddar. Aunque hay que tener en cuenta que los quesos más grasos pueden reducir la necesidad de manteca en la receta.
  • El pesto verde clásico lleva albahaca, ajo, queso parmesano y aceite de oliva. Además podés agregarle nueces, almendras o avellanas tostadas.
  • Estos bastoncitos pueden guardarse en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 3 días. Aunque para conservarlos más tiempo se pueden congelar en bolsas y luego recalentarse en horno precalentado 180 °C durante 5 a 8 minutos.
receta bastoncitos de pesto
Esta receta de bastoncitos rinde para 4 porciones y funcionan tanto como acompañamiento de aperitivos, sopas o ensaladas.

Los bastoncitos de pan y pesto en versión keto son una alternativa práctica y sabrosa para quienes buscan reducir carbohidratos sin renunciar al placer de un pan casero. Con ingredientes necesarios y fáciles de conseguir, puede lograrse una combinación de textura y aroma irresistible.

