Bastoncitos de pan y pesto: receta keto baja en carbohidratos

Los bastoncitos de pan keto son la solución perfecta para compartir con amigos o acompañar ensaladas sin sumar una gran cantidad de carbohidratos. Su receta combina queso y harinas sin gluten para lograr suavidad por dentro y una corteza dorada. El pesto aporta frescura y un contraste herbal que los hace irresistibles en cualquier picada.
Esta versión cetogénica necesita ingredientes ideales pero sencillos y un proceso rápido para obtener bastoncitos crujientes por fuera y tiernos por dentro. Se pueden preparar en tandas, congelar y recalentar al horno para recuperar su textura. A continuación, la lista de ingredientes, paso a paso y luego consejos para mejorar resultado y variantes según lo que tengas en la cocina.
receta bastoncitos de pesto
Esta receta de bastoncitos rinde para 4 porciones y funcionan tanto como acompañamiento de aperitivos, sopas o ensaladas.
WEB
Ingredientes y paso a paso
Ingredientes para la masa
- 120 ml (55 g) harina de almendra
- 60 ml (25 g) harina de coco
- ½ cucharadita de sal
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 huevo batido
- 55 gramos de manteca fría en cubos
- 180 g (375 ml) queso rallado preferiblemente mozzarella
- 60 ml pesto verde
- 1 huevo batido para pincelar por encima
Consejos, técnicas y variantes para mejorar el resultado
- La harina de coco absorbe mucho líquido por lo que es importante medir con precisión. Si la masa queda demasiado seca, podés agregar media cucharadita de agua fría o una pizca más de huevo hasta que permita formar los bastoncitos.
- La mozzarella genera la elasticidad necesaria, aunque si preferís un perfil más intenso podés usar mitad mozzarella y mitad cheddar. Aunque hay que tener en cuenta que los quesos más grasos pueden reducir la necesidad de manteca en la receta.
- El pesto verde clásico lleva albahaca, ajo, queso parmesano y aceite de oliva. Además podés agregarle nueces, almendras o avellanas tostadas.
- Estos bastoncitos pueden guardarse en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 3 días. Aunque para conservarlos más tiempo se pueden congelar en bolsas y luego recalentarse en horno precalentado 180 °C durante 5 a 8 minutos.
Los bastoncitos de pan y pesto en versión keto son una alternativa práctica y sabrosa para quienes buscan reducir carbohidratos sin renunciar al placer de un pan casero. Con ingredientes necesarios y fáciles de conseguir, puede lograrse una combinación de textura y aroma irresistible.