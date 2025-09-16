La receta de una torta súper chocolatosa en simples pasos: sin harina ni leche

Este postre es uno de los más ricos y sanos que hay, puesto que se tiene en cuenta el gusto y particularidades de cada comensal.
A la hora de elegir recetas, que sean el mejor acompañante para la hora del postre y rinda para muchos comensales, siempre se desata la duda de que tiempo hay para cocinar, si tenemos todos los ingredientes o si será del gusto de todos. Es por eso que una torta chocolatosa nunca falla.
Es importante destacar que la torta marquise de chocolate es un postre clásico de la repostería francesa, que consiste en una torta de chocolate húmeda y rica, cubierta con una capa de chocolate suave y cremosa, que se caracteriza por su textura ligera, esponjosa y su sabor intenso.
Receta
La receta de este postre de chocolate es ideal para grandes grupos.
Ingredientes
- 400 gramos de manteca.
- 400 gramos de azúcar.
- 300 gramos de chocolate semi amargo.
- 8 huevos.
Paso a paso para hacer esta receta
- Derretir el chocolate amargo de buena calidad junto con manteca hasta obtener una mezcla suave y brillante.
- Batir las yemas de huevo con azúcar hasta que la mezcla esté clara y espumosa, y luego se incorpora el chocolate derretido. Aparte, se baten otras claras de huevo hasta obtener una consistencia firme, y se integran con movimientos envolventes para mantener la textura aireada del postre.
- Una vez que todos los ingredientes están incorporados, la mezcla se vierte en un molde rectangular forrado y se lleva al congelador por varias horas, hasta que esté firme.
- El marquise se sirve bien frío, cortado en porciones, y puede acompañarse con salsa de frutos rojos, crema batida o una pizca de sal marina para resaltar su sabor intenso.