16 de septiembre de 2025

La receta de una torta súper chocolatosa en simples pasos: sin harina ni leche

Este postre es uno de los más ricos y sanos que hay, puesto que se tiene en cuenta el gusto y particularidades de cada comensal.

La receta de este postre de chocolate es ideal para grandes grupos.



Web
Por Alejo Zanabria

Receta
Ingredientes

  • 400 gramos de manteca.
  • 400 gramos de azúcar.
  • 300 gramos de chocolate semi amargo.
  • 8 huevos.
Receta
Paso a paso para hacer esta receta

  1. Derretir el chocolate amargo de buena calidad junto con manteca hasta obtener una mezcla suave y brillante.
  2. Batir las yemas de huevo con azúcar hasta que la mezcla esté clara y espumosa, y luego se incorpora el chocolate derretido. Aparte, se baten otras claras de huevo hasta obtener una consistencia firme, y se integran con movimientos envolventes para mantener la textura aireada del postre.
  3. Una vez que todos los ingredientes están incorporados, la mezcla se vierte en un molde rectangular forrado y se lleva al congelador por varias horas, hasta que esté firme.
  4. El marquise se sirve bien frío, cortado en porciones, y puede acompañarse con salsa de frutos rojos, crema batida o una pizca de sal marina para resaltar su sabor intenso.
