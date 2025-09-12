El pan de chocolate sin harina que ayuda a reemplazar los bizchochuelos tradicionales: tampoco lleva azúcar

Embed - : LEE el secreto para que salga así ! Si estás llevando adelante una alimentación antiinflamatoria sin gluten o si te gustaría llevar adelante el protocolo 5x5 del Dr Ludwing Jhonson. Apto diabéticos. Para acompañar unos ricos paga un desayuno o merienda te regalo mi blend de mate en 1, se puede tostar vuelta y vuelta en una sartencita . “ ” . : MOLDE 18x11 . 1 plátano maduro o 2 bananas ( los plátanos no son bananas - podes lo que tengas) .3 huevo . 2 de aceite de coco u oliva . 50 g Coco o harina de coco o la que quieras . 50 g cacao amargo (reemplazo harina de algarroba es opción ) . 1 cdita de té de bicarbonato + jugo de 1/2 limón . Opcional : hacerlo dulce usar . Stevia fruto del monje o extracto de vainilla le queda genial yo no use para mí la banana es suficiente . : Pelas y cortas el o los plátanos/ bananas. Se integran Directo en la licuadora, con la mini pymer o procesador junto con los huevos Añadis el aceite x 2 y el coco + el cacao y licúas. Añadís el bicarbonato de sodio con el jugo de 1/2 limón y terminas de procesar. Llevas a cocción en molde que selecciones : usas papel manteca, o de silicona o engrasas previamente para que no se pegue Usamos molde de 18x11 Cocción en horno eléctrico a 180 grados x 20 a 30 minutos : UNA VEZ QUE ESTÁ COCIDO; EL SECRETO ES DEJARLO ENFRIAR COMPLETAMENTE DENTRO DEL HORNO Y CORTAR UNA VEZ QUE SE ENFRÍO ! - . listo el agua para el y a disfrutar! Te gusto ? guárdalo para después e invita la merienda a tu compa más FIT @Losgood_

