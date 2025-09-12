12 de septiembre de 2025 - 11:01

El pan de chocolate sin harina que ayuda a reemplazar los bizchochuelos tradicionales: tampoco lleva azúcar

La receta de este tipo de pan se ha hecho viral por sumar en su preparación el rico sabor del chocolate.

Este pan de chocolate es una de las recetas que te servirán por siempre.

Este pan de chocolate es una de las recetas que te servirán por siempre.

Foto:

Web
Por Andrés Aguilera

Leé además

Cada signo tiene un color asignado, que le ayuda a potenciar su golpe de suerte.

Cuál es el color con el que debe vestirse cada signo del zodíaco, para atraer la suerte en septiembre

Por Alejo Zanabria
¿cual es tu karma en septiembre, segun tu fecha de nacimiento?

¿Cuál es tu karma en septiembre, según tu fecha de nacimiento?

Por Andrés Aguilera
recetas
Este pan de chocolate es una de las recetas que te servirán por siempre.

Este pan de chocolate es una de las recetas que te servirán por siempre.

Si bien se precisan de varios ingredientes para lograr el punto y sabor justo de esta receta, vale la pena, por lo que es mejor que no dejes pasar por alto ningún detalle vinculado al paso a paso, que te brindará a cambio el plato más increíble y perfecto para degustar de la mano de unos ricos mates.

Ingredientes:

  • 2 bananas.
  • 2 cucharadas de aceite de coco.
  • 3 huevos.
  • 50 g de coco.
  • 50 g de cacao amargo.
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio.
  • jugo de medio limón
  • Stevia o edulcorante - opcional-.
Embed - : LEE el secreto para que salga así ! Si estás llevando adelante una alimentación antiinflamatoria sin gluten o si te gustaría llevar adelante el protocolo 5x5 del Dr Ludwing Jhonson. Apto diabéticos. Para acompañar unos ricos paga un desayuno o merienda te regalo mi blend de mate en 1, se puede tostar vuelta y vuelta en una sartencita . “ ” . : MOLDE 18x11 . 1 plátano maduro o 2 bananas ( los plátanos no son bananas - podes lo que tengas) .3 huevo . 2 de aceite de coco u oliva . 50 g Coco o harina de coco o la que quieras . 50 g cacao amargo (reemplazo harina de algarroba es opción ) . 1 cdita de té de bicarbonato + jugo de 1/2 limón . Opcional : hacerlo dulce usar . Stevia fruto del monje o extracto de vainilla le queda genial yo no use para mí la banana es suficiente . : Pelas y cortas el o los plátanos/ bananas. Se integran Directo en la licuadora, con la mini pymer o procesador junto con los huevos Añadis el aceite x 2 y el coco + el cacao y licúas. Añadís el bicarbonato de sodio con el jugo de 1/2 limón y terminas de procesar. Llevas a cocción en molde que selecciones : usas papel manteca, o de silicona o engrasas previamente para que no se pegue Usamos molde de 18x11 Cocción en horno eléctrico a 180 grados x 20 a 30 minutos : UNA VEZ QUE ESTÁ COCIDO; EL SECRETO ES DEJARLO ENFRIAR COMPLETAMENTE DENTRO DEL HORNO Y CORTAR UNA VEZ QUE SE ENFRÍO ! - . listo el agua para el y a disfrutar! Te gusto ? guárdalo para después e invita la merienda a tu compa más FIT @Losgood_
@losgood_

: LEE el secreto para que salga así ! Si estás llevando adelante una alimentación antiinflamatoria sin gluten o si te gustaría llevar adelante el protocolo 5x5 del Dr Ludwing Jhonson. Apto diabéticos. Para acompañar unos ricos paga un desayuno o merienda te regalo mi blend de mate en 1, se puede tostar vuelta y vuelta en una sartencita . “ ” . : MOLDE 18x11 . 1 plátano maduro o 2 bananas ( los plátanos no son bananas - podes lo que tengas) .3 huevo . 2 de aceite de coco u oliva . 50 g Coco o harina de coco o la que quieras . 50 g cacao amargo (reemplazo harina de algarroba es opción ) . 1 cdita de té de bicarbonato + jugo de 1/2 limón . Opcional : hacerlo dulce usar . Stevia fruto del monje o extracto de vainilla le queda genial yo no use para mí la banana es suficiente . : Pelas y cortas el o los plátanos/ bananas. Se integran Directo en la licuadora, con la mini pymer o procesador junto con los huevos Añadis el aceite x 2 y el coco + el cacao y licúas. Añadís el bicarbonato de sodio con el jugo de 1/2 limón y terminas de procesar. Llevas a cocción en molde que selecciones : usas papel manteca, o de silicona o engrasas previamente para que no se pegue Usamos molde de 18x11 Cocción en horno eléctrico a 180 grados x 20 a 30 minutos : UNA VEZ QUE ESTÁ COCIDO; EL SECRETO ES DEJARLO ENFRIAR COMPLETAMENTE DENTRO DEL HORNO Y CORTAR UNA VEZ QUE SE ENFRÍO ! - . listo el agua para el y a disfrutar! Te gusto ? guárdalo para después e invita la merienda a tu compa más FIT @Losgood_

sonido original - dinoedits_superandom

Paso a paso para hacer este pan chocolatoso

  1. Para comenzar la elaboración del pan de chocolate, lo que tendrás que hacer es pelar las bananas y cortarlas en trozos para colocarlas en el vaso de la licuadora, junto con los huevos y el aceite de coco, el coco rallado y el cacao amargo.
  2. Tendrás que licuar muy bien todo durante un par de minutos hasta obtener una mezcla de consistencia homogénea. Por otra parte, en un recipiente deberás mezclar el bicarbonato de sodio con el jugo de limón. Añadilo a la mezcla y licuá nuevamente todo.
  3. Colocá la preparación obtenida a una budinera previamente engrasada y, por último, llevá tu pan de chocolate al horno precalentado a 200 grados durante 20 minutos.
  4. Una vez listo, deberás esperar a que se enfríe por completo para desmoldarlo y cortarlo.
Receta
Este pan de chocolate es una de las recetas que te servirán por siempre.

Este pan de chocolate es una de las recetas que te servirán por siempre.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

con solo 3 ingredientes de tu cocina, el pan sin harina mas delicioso y en minutos

Con solo 3 ingredientes de tu cocina, el pan sin harina más delicioso y en minutos

Por Andrés Aguilera
ni levadura ni polvo de hornear: el truco para que el pan casero salga mas esponjoso y liviano

Ni levadura ni polvo de hornear: el truco para que el pan casero salga más esponjoso y liviano

Por Andrés Aguilera
Nueva función de WhatsApp permite compartir estados solo con amigos cercanos, garantizando privacidad.

WhatsApp: qué es el nuevo "amigos cercanos" y para qué sirve

Por Ignacio Alvarado
Este reciclaje te ayudará a reordenar tus productos.

Los envases de shampoo no los tires, son un tesoro: tres maneras de aprovecharlos

Por Alejo Zanabria