12 de septiembre de 2025 - 09:26

Los envases de shampoo no los tires, son un tesoro: tres maneras de aprovecharlos

Con un poco de creatividad, y algunos materiales, podés transformar lo que sería basura en algo útil para tu hogar.

Este reciclaje te ayudará a reordenar tus productos.

Foto:

Web
Por Alejo Zanabria

El reciclaje no solo ayuda al medio ambiente, sino que también puede dar lugar a creativos proyectos DIY ("hazlo tú mismo") que transforman los objetos comunes en algo funcional y único. Si tienes envases de shampoo vacíos, no los tires, puedes convertirlos en útiles artículos para tu hogar.

Leé además

Por Alejo Zanabria
Por Andrés Aguilera

Reciclaje con envases de shampoo

Portalápices personalizados

Uno de los usos más sencillos para los envases de shampoo es crear un portalápices. Para hacerlo, corta la botella a la altura que desees, dependiendo del largo de los lápices o bolígrafos. Luego, decora el envase a tu gusto con pintura, papel o cintas adhesivas decorativas. El resultado será un práctico y estilizado portalápices para tu escritorio.

Este reciclaje te ayudará a reordenar tus productos escolares.

Porta cosméticos

Otra idea útil es transformar el envase de shampoo en un porta cosméticos práctico. Para hacerlo, corta la botella a la altura que desees dependiendo del tamaño de los cosméticos que quieras almacenar. Puedes decorarla a tu gusto para darle un toque personal y convertirla en un organizador ideal para maquillajes, brochas y otros productos de belleza. Una solución sostenible para mantener tus cosméticos siempre a mano.

Este reciclaje te ayudará a reordenar tus productos de limpieza.

Porta utensilios de cocina

Si quieres algo más elaborado, puedes utilizar varios envases de shampoo para crear un porta utensilios de cocina. Recorta las botellas en diferentes alturas y pégalas en la parte superior. Este organizador es perfecto para guardar cubiertos, espátulas y otros utensilios de cocina. También puedes usarlo en el baño para colocar cepillos de dientes o productos de higiene.

Estas ideas no solo son prácticas, sino que también te permiten reducir el desperdicio y contribuir al cuidado del planeta. Además, el reciclaje de envases plásticos es esencial, ya que estos materiales tardan cientos de años en descomponerse.

