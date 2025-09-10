10 de septiembre de 2025 - 17:35

Si tenés pallets en tu casa, no los tires, son un tesoro: pueden ayudarte a renovar la decoración

Con un poco de dedicación, ese pallet olvidado puede transformarse en un mueble que combina funcionalidad, diseño y conciencia ambiental.

Reciclar pallets en casa
Por Camilo Clavel

El reciclaje de muebles y objetos permite combinar creatividad, ahorro y sustentabilidad dentro de casa. Entre las muchas ideas que se pueden poner en práctica con materiales en desuso, una de las más atractivas es la de transformar un pallet viejo en un porta vinos funcional y decorativo.

Los pallets pueden ser insumos para crear nuevos muebles.

El paso a paso para reciclar los pallets en casa

- El primer paso consiste en elegir el pallet a utilizar. Conviene revisar que la madera no esté demasiado dañada ni húmeda. Una vez elegido, se debe cortar en el tamaño que se desee para el organizador.

- Si la estructura es muy grande, puede resultar más cómodo separar las tiras de madera una por una para luego volver a unirlas con clavos y martillo, adaptando la medida a gusto.

- Después del corte, es fundamental lijar toda la superficie. Este proceso elimina astillas, suaviza la textura y evita que el contacto con las manos produzca lastimaduras.

- Para un mejor acabado, se recomienda aplicar barniz o un sellador de madera, lo que no solo realza el color natural del material, sino que también lo protege del desgaste y la humedad.

Reciclar los pallets en casa puede ser una gran opción para renovar la decoración.

Los detalles extra que le podés dar

- La estructura principal se refuerza con tablas adicionales en los extremos, lo que aporta mayor firmeza y garantiza que pueda sostener el peso de varias botellas. Una vez asegurados los laterales, se procede a armar la base del porta vinos.

- Luego llega el momento de colocar los estantes, que se deben ensamblar en forma de L al utilizar las mismas maderas del pallet. Esta disposición permite que las botellas queden inclinadas de manera segura, evitando que se deslicen o caigan al mover la estructura.

- Para sumar funcionalidad, en la parte inferior del porta vinos se pueden realizar orificios circulares del tamaño justo para sostener copas de vino.

- Este detalle convierte al mueble en una pieza completa, práctica y llamativa, ideal para lucirse en reuniones familiares o con amigos.

Los distintos usos que se le puede dar

En pocas horas de trabajo, con herramientas básicas y sin necesidad de una gran inversión, es posible obtener un objeto útil y estético. Incluso puede convertirse en un regalo especial: en lugar de comprar en una tienda de diseño a precios elevados, la opción de fabricar un porta vinos con tus propias manos suma valor personal y un carácter artesanal total.

