Créditos hipotecarios en Argentina: los bancos endurecieron los requisitos para una casa

El acceso a créditos hipotecarios en Argentina se volvió más complicado. La suba de tasas de interés y las nuevas exigencias de los bancos limitaron significativamente quiénes pueden financiar una casa , afectando tanto a las familias como al mercado inmobiliario.

Este endurecimiento de condiciones obligó a los solicitantes a cumplir con mayores requisitos de ingresos y garantías . La combinación d e cuotas más altas y menor disponibilidad de crédito transformó las expectativas de quienes buscan su vivienda propia, generando un impacto directo en la demanda y en las operaciones del sector inmobiliario.

Durante 2025, los bancos privados incrementaron notablemente las tasas de interés. En palabras de los especialistas en el Banco Macro, la suba superó el 15%, mientras que bancos como Galicia y el Hipotecario aplicaron aumentos entre 11,5% y 12%.

Esto elevó los montos de las cuotas , haciendo inaccesibles muchos créditos hipotecarios. A su vez, los bancos redujeron los plazos máximos de financiación y aumentaron los requisitos de ingresos demostrables y garantías adicionales.

El programa Construyo mi Casa del IPV permite construir en terrenos propios con ahorro previo y crédito.

La diferencia entre bancos privados y públicos fue clara: mientras los primeros endurecieron sus condiciones, algunos bancos públicos, como el Banco Nación y el Banco Ciudad , mantuvieron tasas más bajas, entre 4,5% y 4,9%, aunque incluso algunas líneas fueron suspendidas temporalmente para nuevos solicitantes. Esta combinación de restricciones afectó directamente a quienes buscan una casa , obligando a muchos a elegir viviendas más pequeñas, barrios alejados o incluso optar por el alquiler.

El contexto económico, con alta volatilidad cambiaria y escasez de pesos, junto con la incertidumbre política, profundizó la selectividad de los bancos y redujo la oferta de créditos hipotecarios, a pesar de una demanda creciente.

Requisitos actuales y estrategias para acceder a un crédito hipotecario

Para los créditos UVA, que ajustan capital y cuotas según la inflación, los bancos establecieron ingresos mínimos elevados. El Banco Nación exige un ingreso mensual de 2 millones de pesos para préstamos de hasta 100 millones a 30 años. Otros bancos privados fijaron cifras aún mayores:

Banco Ciudad: $2.326.000

BBVA: $2.528.000

Banco Galicia: $2.660.000

Banco Santander: $2.660.000

Las cuotas iniciales no pueden superar, en general, el 25% al 30% del ingreso mensual declarado, aunque se permite sumar ingresos de cónyuges o familiares. Algunas líneas buscan aliviar la presión de quienes cumplen los requisitos, como las ofrecidas por Banco Ciudad con tasas cercanas al 4,5% más UVA para determinados barrios, pero su alcance sigue siendo limitado.