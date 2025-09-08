8 de septiembre de 2025 - 15:59

Si tenés bolsas de tela en tu casa no las tires, tenés un tesoro en casa: seis formas de aprovecharlas

Reciclaje. Cada vez son más las personas que acumulan bolsas de tela. Antes de descartarlas, existen manualidades simples para darles una segunda vida.

Si tenés bolsas de tela en tu casa no las tires, tenés un tesoro en casa seis formas de aprovecharlas (1)
Por Andrés Aguilera

Con la expansión de la conciencia ambiental, las bolsas de tela se han multiplicado en los hogares argentinos. Sin embargo, muchas terminan olvidadas en cajones o acumuladas en armarios. En lugar de tirarlas, hay opciones reales y fáciles para reciclaje, que además ayudan a reducir residuos y ahorrar dinero.

1. Bolsitas para frutas y verduras

image
Reciclaje de las bolsas de tela

Reciclaje de las bolsas de tela

Una opción es transformarlas en pequeñas bolsas reutilizables. Solo se necesita tijera, hilo y un cordón. Cortando y cosiendo los laterales, se logran prácticos bolsos para las compras de verdulería, evitando plásticos descartables.

2. Bolsas de regalo reutilizables

image
Reciclaje de las bolsas de tela

Reciclaje de las bolsas de tela

Otra forma creativa es usarlas como envoltorio. Lavadas y decoradas con un moño o cinta, se convierten en un paquete original y sustentable, ideal para cumpleaños o celebraciones.

3. Organizadores para la casa

Las bolsas también sirven para ordenar ropa, juguetes o papeles. Con etiquetas o fibrones se pueden identificar y guardar en estantes o colgarlas de ganchos, simplificando la organización diaria del hogar.

4. Cojines o mantas patchwork

Si tenés bolsas de tela en tu casa no las tires, tenés un tesoro en casa seis formas de aprovecharlas (2)

Para quienes tienen habilidades de costura, las bolsas pueden convertirse en fundas de almohadones o mantitas tipo patchwork.

Basta con abrir la tela, coser los retazos y rellenar con guata o ropa en desuso. El resultado es decorativo y funcional.

5. Donarlas a instituciones

Si están en buen estado, se pueden regalar a escuelas, bibliotecas, ONGs o refugios. Muchas de estas entidades las utilizan para entregar kits, alimentos o materiales, convirtiéndose en una herramienta de utilidad social.

6. Camas para mascotas

Si tenés bolsas de tela en tu casa no las tires, tenés un tesoro en casa seis formas de aprovecharlas (1)

Una alternativa muy práctica es transformarlas en camitas. Colocando una bolsa dentro de otra y rellenándolas con ropa vieja o retazos, se logra un lugar cómodo para perros o gatos, fácil de lavar y económico.

