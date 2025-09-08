Si tenés bolsas de tela en tu casa no las tires, tenés un tesoro en casa: seis formas de aprovecharlas

Con la expansión de la conciencia ambiental, las bolsas de tela se han multiplicado en los hogares argentinos. Sin embargo, muchas terminan olvidadas en cajones o acumuladas en armarios. En lugar de tirarlas, hay opciones reales y fáciles para reciclaje , que además ayudan a reducir residuos y ahorrar dinero.

Una opción es transformarlas en pequeñas bolsas reutilizables. Solo se necesita tijera, hilo y un cordón . Cortando y cosiendo los laterales, se logran prácticos bolsos para las compras de verdulería, evitando plásticos descartables.

Otra forma creativa es usarlas como envoltorio. Lavadas y decoradas con un moño o cinta , se convierten en un paquete original y sustentable, ideal para cumpleaños o celebraciones.

Las bolsas también sirven para ordenar ropa, juguetes o papeles. Con etiquetas o fibrones se pueden identificar y guardar en estantes o colgarlas de ganchos, simplificando la organización diaria del hogar.

Para quienes tienen habilidades de costura, las bolsas pueden convertirse en fundas de almohadones o mantitas tipo patchwork.

Basta con abrir la tela, coser los retazos y rellenar con guata o ropa en desuso. El resultado es decorativo y funcional.

5. Donarlas a instituciones

Si están en buen estado, se pueden regalar a escuelas, bibliotecas, ONGs o refugios. Muchas de estas entidades las utilizan para entregar kits, alimentos o materiales, convirtiéndose en una herramienta de utilidad social.

6. Camas para mascotas

Una alternativa muy práctica es transformarlas en camitas. Colocando una bolsa dentro de otra y rellenándolas con ropa vieja o retazos, se logra un lugar cómodo para perros o gatos, fácil de lavar y económico.