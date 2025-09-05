Batido energético para terminar la semana bien arriba

Esta es una de las recetas más fáciles de elaborar un batido delicioso, que es ideal para aquellos que buscan un impulso extra de energía.

Antes del fin de semana, viene bien un batido proteico.

Comenzar el día con energía y vitalidad es esencial para enfrentar las actividades que tenemos por delante. Es por eso que un desayuno balanceado y nutritivo puede marcar la diferencia, y qué mejor manera de lograrlo que con un batido proteico y súper fit.

Para preparar este batido, necesitarás algunos ingredientes, que si bien pueden parecer atípicos, se encuentran en cualquier tienda de barrio.

sin azúcar. Una banana madura.

madura. Una cucharada de mantequilla de maní .

. Una cucharada de semillas de chía.

Una cucharada de proteína en polvo de tu preferencia.

en de tu preferencia. Media taza de espinacas frescas.

Una cucharadita de miel o un edulcorante natural.

Paso a paso para hacer este batido Comienza vertiendo la leche de almendras en una licuadora. Añade la banana madura, que proporcionará una textura cremosa y un sabor dulce. A continuación, incorpora la mantequilla de maní natural y las semillas de chía. Agrega la proteína en polvo. Esta es fundamental para quienes buscan aumentar su ingesta de proteínas, especialmente después de un entrenamiento matutino. Luego es momento de poner la espinaca fresca para dar color. Finalmente, endulza tu batido con una cucharadita de miel o un edulcorante natural de tu elección. Licúa todo hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Si prefieres un batido más frío, puedes añadir unos cubitos de hielo o algunos minutos de heladera.

El resultado es un batido , cremoso y delicioso, cargado de proteínas y nutrientes esenciales para arrancar o terminar el día con todas las energías. Esta bebida no solo es perfecto para el desayuno, sino que también puede ser una excelente opción para relajar el cuerpo luego de jornadas de entrenamientos. También puede cumplir el rol de snack saludable en cualquier momento del día.