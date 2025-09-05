La mejor alternativa del vacío: el corte que los carniceros usan para un asado superjugoso

Descubrí qué corte de carne es la mejor alternativa al vacío para un asado jugoso y lleno de sabor. Una opción favorita en Argentina.

Cuál es el corte de carne que reemplaza al vacío y tiene un sabor espectacular, recomendado por carniceros.

Si sos amante del asado y buscás una opción diferente al clásico vacío, hay un corte que cada vez gana más protagonismo en las parrillas de Argentina. Se trata de la entraña fina, una pieza jugosa, tierna y con un sabor intenso que la convierte en una gran alternativa para disfrutar de la mejor carne a la parrilla.

La entraña fina se encuentra en la parte interna del costillar y se caracteriza por su equilibrio entre jugosidad y textura. A diferencia del vacío, que puede requerir una cocción más larga para lograr su punto ideal, este corte se cocina rápidamente, permitiendo disfrutar de un asado delicioso en menos tiempo. Además, su contenido graso le otorga un sabor único, ideal para quienes disfrutan de la buena carne.

image.png Cómo cocinarla a la parrilla para que quede perfecta en un asado Para aprovechar al máximo la entraña fina, seguí estos pasos:

Limpieza: Retirale la membrana exterior con un cuchillo afilado. Este paso es clave para lograr una textura más tierna.

Salado en el momento justo: A diferencia de otros cortes, se recomienda salar la carne antes de ponerla en la parrilla para potenciar su sabor.

Fuego medio-alto: Colocá la entraña con la grasa hacia abajo y dejala cocinar unos 5 minutos por lado , hasta que quede dorada por fuera y jugosa por dentro.

Reposo antes de servir: Dejala descansar unos minutos antes de cortarla para que los jugos se asienten y mantenga toda su ternura. image.png

Para que tu asado sea un éxito, es fundamental elegir una buena carne, controlar bien la temperatura del fuego y evitar pinchar la carne para no perder los jugos. Además, acompañar con una ensalada fresca o un buen chimichurri resaltará aún más los sabores. En Argentina, la parrilla es una tradición, y conocer cortes como la entraña fina permite innovar sin perder la esencia del buen asado.