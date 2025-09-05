5 de septiembre de 2025 - 16:42

Todavía sirven: cómo mejorar la limpieza de tus tazas para que queden como nuevas

Las tazas pueden perder su brillo original debido al uso continuo. Con ingredientes fáciles de conseguir en casa podés lograr un buen resultado.

tazas
Por Camilo Clavel

Las tazas suelen perder su color blanco y acumular manchas amarillentas o marrones debido al uso frecuente de café, té o infusiones, lo que genera un aspecto descuidado incluso cuando están limpias. Con ingredientes naturales es posible realizar una limpieza profunda en casa sin necesidad de químicos agresivos.

Limpieza de tazas
Cuidar la limpieza de las tazas es esencial para mantener su vida útil.

Cuidar la limpieza de las tazas es esencial para mantener su vida útil.

Qué ingredientes necesitas para la limpieza de tus tazas

- El bicarbonato de sodio es uno de los recursos más utilizados y eficaces. Su acción abrasiva permite remover las manchas sin dañar la superficie de la cerámica o porcelana. El procedimiento es simple: se humedece la taza, se espolvorea bicarbonato en las zonas manchadas y se frota con una esponja.

- De manera casi inmediata, las manchas comienzan a ceder y el blanco original reaparece. Además, este ingrediente tiene un efecto desodorizante que ayuda a eliminar los olores residuales.

- El vinagre blanco, por su parte, ofrece un poder limpiador basado en su acidez natural. Este líquido es capaz de descomponer residuos de café, té y cal, lo que le devuelve a las tazas un aspecto más higiénico. Para aplicarlo, basta con llenar la taza y dejar reposar entre 15 y 30 minutos. Luego, al frotar y enjuagar con agua caliente, la superficie queda notablemente más limpia.

Limpieza de tazas

Qué hacer si las manchas persisten

- Cuando las manchas son más profundas o llevan mucho tiempo sin ser tratadas, la combinación de bicarbonato y vinagre resulta especialmente efectiva. Al mezclarlos se genera una pasta espumosa que penetra en las capas más resistentes de la suciedad. Esta se aplica directamente sobre las zonas afectadas, se deja actuar unos minutos y luego se frota suavemente antes de enjuagar. El resultado es un blanqueo más intenso.

limpiar espejos con limón
El limón puede ser un gran aliado para la limpieza.

El limón puede ser un gran aliado para la limpieza.

- Otra fórmula casera es la mezcla de limón y sal. El limón, gracias a su ácido cítrico, actúa como blanqueador natural, mientras que la sal funciona como un exfoliante suave. El procedimiento consiste en cortar un limón a la mitad, espolvorear sal sobre la mancha y frotar hasta que la superficie recupere su tono original.

Una vez aplicados cualquiera de estos métodos, es indispensable enjuagar bien las tazas con abundante agua y secarlas con un paño limpio para evitar restos de productos. Esto no solo garantiza higiene, sino que también mantiene el brillo característico del material.

