Cómo limpiar los muebles de melamina con solo 2 ingredientes

Una alternativa sencilla y efectiva con 2 ingredientes que ayuda a mantener la melamina impecable sin dañar su superficie ni recurrir a productos costosos.

Los muebles de melamina son una tendencia que perdura. Al ser resistentes son cada vez más elegidos para el hogar, aunque requieren cuidados especiales al momento de la limpieza. Algunos productos abrasivos pueden dejar manchas o arruinar el material, por lo que los ingredientes naturales se vuelven una opción segura y económica.

Para que el método resulte deberás combinar ingredientes simples que siempre están en la cocina y que permiten deshacerse de la suciedad sin esfuerzo. Por eso, es un beneficio conocer cuáles son y cómo deben aplicarse correctamente para mantener la melamina brillante y sin rastros de grasa o polvo.

limpieza de muebles Esta fórmula casera es eficaz porque reemplaza productos químicos que suelen dejar marcas. WEB La mezcla de vinagre y agua tibia no deja olores ni manchas al limpiar los muebles de melamina Según explica la experta en organización y limpieza Marie Kondo, una de las mezclas eficaces para limpiar los muebles de melamina es la mezcla de vinagre blanco con agua tibia.

Esta combinación simple y natural es suficiente para eliminar manchas superficiales y desinfectar sin dañar la superficie.

simple y natural es suficiente para eliminar y sin dañar la superficie. El vinagre es un agente limpiador potente gracias a su ácido acético , capaz de disolver grasa y residuos. En cambio, el agua tibia suaviza la acción ayudando a retirar la suciedad con facilidad.

es un agente limpiador potente gracias a su , capaz de disolver y En cambio, el ayudando a retirar la suciedad con facilidad. Para aplicarlo, solo debés mezclar media taza de vinagre en un litro de agua y humedecer un paño de microfibra.

en y humedecer un de microfibra. Aunque una acción importante en este método es que escurras bien el paño para evitar exceso de humedad , ya que la melamina no tolera grandes cantidades de agua.

para evitar exceso de , ya que la melamina no tolera grandes cantidades de agua. Después de pasar el paño, secá inmediatamente con otro trapo limpio y seco para conservar el acabado.

Además de la mezcla de limpieza con vinagre y agua, existen otras recomendaciones que ayudan a prolongar la vida útil de la melamina.

Ante todo, deberás evitar limpiadores abrasivos como la lavandina o el amoníaco , ya que generan decoloración del plástico.

como la o el , ya que generan decoloración del plástico. Además, no uses esponjas de ningún tipo o estropajos , porque rayan la superficie . Lo ideal es limpiar con un paño suave a diario acompañando con movimientos circulares que no ejerzan demasiada presión.

o , porque . Lo ideal es limpiar con un a diario acompañando con que no ejerzan demasiada presión. En caso de que las manchas sean persistentes, podés sumarle una cucharadita de bicarbonato en la mezcla de vinagre y agua.

Al utilizar estas prácticas simples, no solo conservás el aspecto estético, sino también la resistencia del material, lo que resulta clave en muebles de uso diario como mesas, alacenas o placares.

Limpiar los muebles de melamina con ingredientes naturales es posible y muy sencillo. La combinación de vinagre y agua tibia los mantiene libres de grasa y manchas y además es una solución para evitar el uso de productos dañinos para el material. Si aplicás los consejos básicos como el secado inmediato y la limpieza frecuente, ayudarás a la vida útil de los muebles.