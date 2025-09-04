4 de septiembre de 2025 - 18:59

Cómo limpiar los muebles de melamina con solo 2 ingredientes

Una alternativa sencilla y efectiva con 2 ingredientes que ayuda a mantener la melamina impecable sin dañar su superficie ni recurrir a productos costosos.

Esta fórmula casera es eficaz porque reemplaza productos químicos que suelen dejar marcas.&nbsp;

Esta fórmula casera es eficaz porque reemplaza productos químicos que suelen dejar marcas. 

Foto:

WEB
Por Redacción

Los muebles de melamina son una tendencia que perdura. Al ser resistentes son cada vez más elegidos para el hogar, aunque requieren cuidados especiales al momento de la limpieza. Algunos productos abrasivos pueden dejar manchas o arruinar el material, por lo que los ingredientes naturales se vuelven una opción segura y económica.

Leé además

El truco reemplaza al vinagre y al bicarbonato y mantiene el blanco de las medias sin provocar daños en el material.

No lo sabías: el truco definitivo para dejar las medias blancas como el primer día, según expertos

Por Redacción
si se ha acumulado hielo en tu freezer, no desesperes: simplemente coloca un alimento y el problema se solucionara

Si se ha acumulado hielo en tu freezer, no desesperes: simplemente colocá un alimento y el problema se solucionará

Por Andrés Aguilera

Para que el método resulte deberás combinar ingredientes simples que siempre están en la cocina y que permiten deshacerse de la suciedad sin esfuerzo. Por eso, es un beneficio conocer cuáles son y cómo deben aplicarse correctamente para mantener la melamina brillante y sin rastros de grasa o polvo.

limpieza de muebles
Esta fórmula casera es eficaz porque reemplaza productos químicos que suelen dejar marcas.

Esta fórmula casera es eficaz porque reemplaza productos químicos que suelen dejar marcas.

La mezcla de vinagre y agua tibia no deja olores ni manchas al limpiar los muebles de melamina

Según explica la experta en organización y limpieza Marie Kondo, una de las mezclas eficaces para limpiar los muebles de melamina es la mezcla de vinagre blanco con agua tibia.

  • Esta combinación simple y natural es suficiente para eliminar manchas superficiales y desinfectar sin dañar la superficie.
  • El vinagre es un agente limpiador potente gracias a su ácido acético, capaz de disolver grasa y residuos. En cambio, el agua tibia suaviza la acción ayudando a retirar la suciedad con facilidad.
  • Para aplicarlo, solo debés mezclar media taza de vinagre en un litro de agua y humedecer un paño de microfibra.
  • Aunque una acción importante en este método es que escurras bien el paño para evitar exceso de humedad, ya que la melamina no tolera grandes cantidades de agua.
  • Después de pasar el paño, secá inmediatamente con otro trapo limpio y seco para conservar el acabado.
limpieza de muebles
Esta fórmula casera es eficaz porque reemplaza productos químicos que suelen dejar marcas.

Esta fórmula casera es eficaz porque reemplaza productos químicos que suelen dejar marcas.

Otros consejos prácticos que mantienen los muebles de melamina en buen estado

Además de la mezcla de limpieza con vinagre y agua, existen otras recomendaciones que ayudan a prolongar la vida útil de la melamina.

  • Ante todo, deberás evitar limpiadores abrasivos como la lavandina o el amoníaco, ya que generan decoloración del plástico.
  • Además, no uses esponjas de ningún tipo o estropajos, porque rayan la superficie. Lo ideal es limpiar con un paño suave a diario acompañando con movimientos circulares que no ejerzan demasiada presión.
  • En caso de que las manchas sean persistentes, podés sumarle una cucharadita de bicarbonato en la mezcla de vinagre y agua.
  • Al utilizar estas prácticas simples, no solo conservás el aspecto estético, sino también la resistencia del material, lo que resulta clave en muebles de uso diario como mesas, alacenas o placares.
limpieza de muebles
Esta fórmula casera es eficaz porque reemplaza productos químicos que suelen dejar marcas.

Esta fórmula casera es eficaz porque reemplaza productos químicos que suelen dejar marcas.

Limpiar los muebles de melamina con ingredientes naturales es posible y muy sencillo. La combinación de vinagre y agua tibia los mantiene libres de grasa y manchas y además es una solución para evitar el uso de productos dañinos para el material. Si aplicás los consejos básicos como el secado inmediato y la limpieza frecuente, ayudarás a la vida útil de los muebles.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

decile adios al papel higienico: ha llegado su sustituto, mas eficiente y ecologico

Decile adiós al papel higiénico: ha llegado su sustituto, más eficiente y ecológico

Por Andrés Aguilera
Al usar el papel en las comidas es ideal adoptar algunos hábitos simples para no comprometer la salud.

Qué tan peligroso es el papel aluminio en las comidas, según especialistas

Por Redacción
Esta receta es ideal para comer rico y sano.

Pizza con masa de arroz: la receta proteica que conquista los paladares

Por Alejo Zanabria
Con estas recetas de pocos ingredientes, la comida mejora tu nutrición diaria.

Pancitos keto superesponjosos que no fallan: con solo 3 ingredientes

Por Ignacio Alvarado