Qué tan peligroso es el papel aluminio en las comidas, según especialistas

Muchas personas usan el papel aluminio a diario en las comidas, pero existen dudas sobre si puede ser perjudicial para la salud.

Al usar el papel en las comidas es ideal adoptar algunos hábitos simples para no comprometer la salud.

Al usar el papel en las comidas es ideal adoptar algunos hábitos simples para no comprometer la salud.

El papel aluminio está presente en la mayoría de los hogares para conservar comidas o cocinarlas al horno. Sin embargo, crece el debate sobre si su uso podría generar algún riesgo para la salud, lo que genera preocupación entre quienes lo utilizan con frecuencia.

Si bien no provoca un daño apenas se lo acerca a la comida, aunque advierten que la clave está en la forma en que se usa y en la cantidad de alimentos que se consumen preparados con este material. Esa diferencia es lo que marca cuando puede seguir siendo seguro y cuándo conviene tomar precauciones.

papel aluminio
Al usar el papel en las comidas es ideal adoptar algunos hábitos simples para no comprometer la salud.

Al usar el papel en las comidas es ideal adoptar algunos hábitos simples para no comprometer la salud.

Qué dicen los especialistas al cocinar o conservar comidas con papel aluminio

El papel aluminio soporta las altas temperaturas del horno y protege los alimentos del aire, lo que evita la proliferación de bacterias.

  • Sin embargo, una parte del aluminio puede transferirse a la comida, sobre todo cuando se cocina con calor intenso o al envolver ingredientes ácidos como tomates o cítricos.
  • Según la investigadora Montse Meléndez, doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos “el aluminio que se transfiere no representa un riesgo en sí mismo pero sí puede serlo dependiendo de la cantidad que se consuma en los alimentos cocinados con ese papel”.
  • Esto defiende al material en un uso ocasional porque no es dañino, aunque si se convierte en un hábito frecuente conviene moderarlo.
  • Por eso, es ideal no abusar de él en cocciones largas y optar por alternativas como bandejas de vidrio o recipientes de acero inoxidable.
papel aluminio
Al usar el papel en las comidas es ideal adoptar algunos hábitos simples para no comprometer la salud.

Al usar el papel en las comidas es ideal adoptar algunos hábitos simples para no comprometer la salud.

Cómo usar de manera segura el papel aluminio

Para no dejar de utilizar este material, existen formas de reducir la exposición.

  • Evitá envolver alimentos muy ácidos o salados, ya que estas condiciones aumentan la liberación de partículas de aluminio.
  • Queda prohibido reutilizar el mismo trozo varias veces y optá por un uso en almacenamiento en frío antes que en cocciones prolongadas.
  • Al usarlo en el horno, podés utilizarlo como cubierta siempre que no esté en contacto directo con los alimentos, colocando por ejemplo una hoja de papel de horno entre medio.
  • En cuanto a la conservación en heladera es una opción útil, pero siempre respetando un consumo rápido para evitar la transferencia del metal.
papel aluminio
Al usar el papel en las comidas es ideal adoptar algunos hábitos simples para no comprometer la salud.

Al usar el papel en las comidas es ideal adoptar algunos hábitos simples para no comprometer la salud.

El papel aluminio no es un problema grave en la cocina cuando se usa de manera responsable. Por eso, el riesgo depende de la cantidad que se consuma de manera acumulada y no del uso puntual. En caso de ingredientes ácidos es mejor evitar el contacto y optar por otras opciones.

