Mucha gente usa el papel de aluminio incorrectamente: así es como sabes qué lado usar

Los trucos caseros se vuelven protagonistas en la cocina diaria. El papel aluminio está presente en casi todos los hogares, ya sea para cubrir bandejas, envolver alimentos o cocinar en el horno. Lo que muchos desconocen es que cada lado cumple una función distinta y que hay recomendaciones prácticas para saber cómo usar correctamente el papel aluminio.

El papel de aluminio se fabrica a partir de una lámina muy fina, de aproximadamente 0,1 milímetro de espesor .

En su producción se utiliza un proceso de dos pasos que genera dos superficies distintas: una brillante y otra mate. Aunque a simple vista parece solo una diferencia estética, en realidad influye en la forma en que el papel interactúa con el calor.

El lado brillante es más reflectante y devuelve gran parte de la radiación térmica, mientras que el mate absorbe más calor. Esta particularidad marca la diferencia en la conservación de la temperatura de los alimentos y en la facilidad de cocción.

Diversos estudios sobre reflectividad térmica muestran que el lado brillante refleja hasta un 88% de la radiación , mientras que el mate apenas llega al 80%.

En la práctica, esto significa que cuando se busca mantener la comida caliente durante más tiempo, lo recomendable es que el lado brillante quede hacia adentro, en contacto con el alimento.

Además de conservar el calor, esta superficie resulta más lisa, lo que reduce la probabilidad de que los alimentos se adhieran.

Preparaciones como pescado, pollo marinado o queso derretido se despegan con mayor facilidad, evitando que se rompan o que queden restos pegados en la superficie.

El lado mate y sus trucos

El lado mate tiene un uso práctico distinto. Al absorber más calor, permite que las comidas se enfríen con mayor rapidez, lo cual es útil en aquellos casos en los que se necesita bajar la temperatura antes de guardar en la heladera.

En las cocciones al horno, utilizar el lado mate hacia el interior también puede favorecer una distribución más pareja del calor, ayudando a que los alimentos se cocinen de manera uniforme y conserven mejor su jugosidad.

Esto resulta clave en preparaciones como verduras asadas o carnes que requieren un punto exacto de cocción.

Consejos prácticos para la cocina

El papel de aluminio, además de sus propiedades térmicas, ayuda a conservar la humedad de los alimentos y evita la pérdida de sabor durante el horneado. Para aprovechar al máximo sus cualidades, conviene tener en cuenta estas recomendaciones: