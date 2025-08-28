28 de agosto de 2025 - 09:52

A todo le ponen una cuota de amor: el signo más sentimental del zodíaco

Si querés entender más sobre cómo influyen los signos del zodíaco en nuestra forma de sentir, la astrología siempre tiene respuestas interesantes.

Estos son los signos más sentimentales de todo el zodíaco.

Estos son los signos más sentimentales de todo el zodíaco.

Foto:

Web
Por Redacción

Leé además

Cuál de los signos del zodíaco es el más chanta y desprolijo de todos.

El signo más chanta y desprolijo del zodíaco: promete mucho, cumple poco

Por Andrés Aguilera
esposas fieles: los 5 signos del zodiaco que son las mejores

Esposas fieles: los 5 signos del zodíaco que son las mejores

Por Andrés Aguilera

Cuando hablamos de signos sensibles, muchos se van directo a los signos de agua. Y sí, tienen fama de emocionales, pero no son los únicos que sienten todo al máximo. La sensibilidad no solo es llorar en cada película; también es cómo conectamos con los demás, cómo expresamos lo que sentimos y cómo nos afecta lo que pasa a nuestro alrededor.

Signos del zodíaco
Estos son los signos más sentimentales de todo el zodíaco.

Estos son los signos más sentimentales de todo el zodíaco.

Cáncer, el signo más sentimental

Para tener claro a que nos referimos, un signo sentimental no es solo el que se pone melancólico un domingo lluvioso por la tarde. Es el que se involucra, el que siente profundo y no tiene miedo de mostrarlo.Puede ser el que se emociona con un gesto, el que guarda cartas viejas o el que se acuerda de fechas que para otros pasan desapercibidas.

Entre todos los existentes, el signo del zodíaco más sentimental es Cáncer. Sí, el cangrejo del zodíaco, que corresponde a los nacidos entre el 21 de junio y el 22 de julio se lleva el primer puesto porque vive sus emociones al máximo.

Signos del zodíaco
Estos son los signos más sentimentales de todo el zodíaco.

Estos son los signos más sentimentales de todo el zodíaco.

La conexión de los Cáncer con el hogar, la familia y los recuerdos lo hacen por lejos, el signo más propenso a emocionarse, a cuidar de los demás y a sentir nostalgia por el pasado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

6 señales claras de que alguien te ama en secreto, según la psicología.

Las 6 señales claras de que alguien te ama en secreto, según la psicología

Por Andrés Aguilera
La película de Netflix que conquista corazones.

La película de Netflix que dura menos de 90 minutos y atrapa con su trama de moda, belleza y amor

Por Redacción Espectáculos
consume cuatro veces mas electricidad que un lavarropas nuevo: los argentinos aun conservan este electrodomestico en sus casas

Consume cuatro veces más electricidad que un lavarropas nuevo: los argentinos aún conservan este electrodoméstico en sus casas

Por Redacción
Estas son las plantas que hay que plantar en septiembre.

Septiembre primaveral: 3 plantas que hay que tener en casa sí o sí

Por Redacción