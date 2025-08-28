A todo le ponen una cuota de amor: el signo más sentimental del zodíaco

Si querés entender más sobre cómo influyen los signos del zodíaco en nuestra forma de sentir, la astrología siempre tiene respuestas interesantes.

Estos son los signos más sentimentales de todo el zodíaco.

Si sos de los que se emocionan fácil o conocés a alguien que llora hasta con una propaganda, seguro te preguntaste alguna vez cuál es el signo más sentimental del zodíaco. En el mundo de la astrología, cada signo tiene su manera de mostrar los sentimientos, y el horóscopo nos da pistas de quiénes son los más sensibles.

Cuando hablamos de signos sensibles, muchos se van directo a los signos de agua. Y sí, tienen fama de emocionales, pero no son los únicos que sienten todo al máximo. La sensibilidad no solo es llorar en cada película; también es cómo conectamos con los demás, cómo expresamos lo que sentimos y cómo nos afecta lo que pasa a nuestro alrededor.

Signos del zodíaco Estos son los signos más sentimentales de todo el zodíaco. Web Cáncer, el signo más sentimental Para tener claro a que nos referimos, un signo sentimental no es solo el que se pone melancólico un domingo lluvioso por la tarde. Es el que se involucra, el que siente profundo y no tiene miedo de mostrarlo.Puede ser el que se emociona con un gesto, el que guarda cartas viejas o el que se acuerda de fechas que para otros pasan desapercibidas.

Entre todos los existentes, el signo del zodíaco más sentimental es Cáncer. Sí, el cangrejo del zodíaco, que corresponde a los nacidos entre el 21 de junio y el 22 de julio se lleva el primer puesto porque vive sus emociones al máximo.