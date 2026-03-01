Si tenés más de 65 años y ves a tus hijos dos veces al año, esto cambia tu idea del amor

Cumplir 65 años suele traer una expectativa silenciosa: más tiempo libre, menos obligaciones laborales y, sobre todo, mayor cercanía con la familia. Sin embargo, para muchos padres ocurre lo contrario. Viven a pocos minutos de sus hijos adultos y, aun así, los ven apenas un par de veces al año.

Esa situación obliga a revisar una creencia arraigada: que amor y proximidad son lo mismo.

En un testimonio del sitio Globale English Editing que se volvió viral, un hombre de 65 años resumió esa sensación con una frase contundente: “Lo más difícil no es la soledad”. Según explicó, el verdadero impacto fue comprender algo más profundo: “Pasé toda su infancia creyendo que el amor y la proximidad eran lo mismo”.

La reflexión no apunta al reproche . No habla de abandono ni de conflicto abierto. De hecho, en su relato aclara que no hubo peleas ni rupturas formales. Simplemente, la vida adulta impuso su ritmo: trabajo, hijos, compromisos y agendas llenas.

Uno de los datos más llamativos es que la distancia entre las casas es mínima: apenas 20 minutos. Sin embargo, esa cercanía geográfica no se traduce en encuentros frecuentes.

Muchos padres mayores atraviesan una situación similar. Crecieron bajo la idea de que estar físicamente presentes (trabajar para proveer, sostener la estructura familiar, vivir cerca) era sinónimo de construir vínculo. Pero la adultez de los hijos demuestra que el afecto no depende únicamente de la logística.

El protagonista reconoce que durante años priorizó el trabajo convencido de que eso era una forma de amor. Recién después de jubilarse, con tiempo disponible y menos urgencias, comprendió que la conexión emocional requiere algo más que proximidad.

Redefinir la presencia después de los 65

Lejos de instalarse en la queja, decidió modificar su actitud. En lugar de esperar visitas formales o contar ausencias, empezó a generar encuentros más espontáneos y sin reclamos. En su relato cuenta que apareció en la casa de su hija con una caja de donas, sin anuncio previo, solo para compartir un momento simple.

Ese gesto, pequeño pero intencional, cambió la dinámica. También comenzó a organizar días especiales con sus nietos, priorizando tiempo de calidad por sobre frecuencia.

La experiencia deja al descubierto una transformación silenciosa que muchas familias atraviesan: el vínculo entre padres e hijos adultos ya no se sostiene por obligación ni por cercanía física, sino por decisión consciente.

Para quienes superan los 65 años y ven a sus hijos pocas veces al año, la cuestión no pasa por medir el amor en cantidad de visitas. La clave está en entender que la conexión puede reconstruirse desde otro lugar, con menos expectativas heredadas y más intención presente.