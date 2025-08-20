Adiós al mito: la verdad detrás de levantar comida del piso antes de los 5 segundos

La famosa regla de los cinco segundos asegura que si la comida se recoge del piso antes de ese tiempo no se contamina . Este mito popular se transmitió de generación en generación pero la ciencia decidió investigar si realmente tenía fundamento o si era simplemente una costumbre .

Los resultados de algunas investigaciones arrojaron conclusiones que rompen con lo que muchos pensaban. Lejos de ser un detalle inofensivo , el momento en que un alimento entra en contacto con el suelo puede marcar la diferencia en la cantidad de bacterias que recibe. Y la respuesta no siempre coincide con la idea de que unos segundos hacen la diferencia.

A través de unos estudios de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, analizaron la transferencia de bacterias a los alimentos en contacto con distintas superficies.

El verdadero peligro no está en el tiempo, sino en la exposición al entorno .

Por eso, los alimentos pueden contaminarse instantáneamente con bacterias cuando tocan el suelo. Esta afirmación desmiente de manera contundente el mito que tantas veces se repitió.

o no requieren de mucho tiempo para a un alimento. En una superficie contaminada con estos microorganismos, el riesgo se produce apenas ocurre el contacto. Esto cobra relevancia en cocinas, baños y lugares donde los pisos acumulan suciedad invisible aunque se vean limpios.

La recomendación general es que evites consumir alimentos que hayan caído al piso sin importar el tiempo transcurrido. Aunque algunos casos puedan parecer inofensivos no existe garantía de que la comida esté libre de bacterias dañinas. De hecho, los expertos explican que la regla es más una anécdota popular que un consejo seguro para el día a día.

La investigación subraya que la rapidez al recoger un alimento no garantiza su higiene. Lo que más influye es la condición del suelo y la naturaleza del alimento. De esta forma, la famosa regla de los cinco segundos pierde validez frente a la evidencia científica.