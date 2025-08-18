18 de agosto de 2025 - 08:16

Pastafrola salada: un giro inesperado de la clásica receta argentina

La pastafrola salada sorprende con nuevas recetas que reinventan la comida casera, usando ingredientes nutritivos que favorecen la nutrición diaria.

La pastafrola salada llegó para quedarse en el mundo de las recetas argentinas. Este clásico, que siempre fue sinónimo de dulzura y merienda, hoy se transforma en una opción diferente dentro de la comida casera. Su versatilidad permite experimentar con distintos ingredientes que no solo aportan sabor, sino también beneficios para la nutrición cotidiana.

Al igual que la tradicional, la versión salada conserva la misma base, pero en lugar de dulces o mermeladas, se combinan rellenos con quesos, verduras o carnes. Gracias a estas recetas, la comida gana una nueva variante que sorprende a la mesa. Además, los ingredientes elegidos potencian la nutrición, ofreciendo platos que equilibran sabor y salud.

image

Pastafrola salada de queso y jamón

La primera de estas recetas es la pastafrola salada de queso y jamón, ideal para una picada o como plato principal liviano. Este tipo de comida se prepara con ingredientes simples que suelen estar en cualquier heladera, lo que facilita su elaboración y garantiza un buen aporte a la nutrición diaria.

Para hacerla, necesitás: harina, manteca, huevos, sal y un poco de leche para la masa. En el relleno se combinan jamón cocido en cubos y mucho queso cremoso o mozzarella. Estas recetas permiten jugar con distintos tipos de quesos, lo que hace que la comida gane personalidad. Con ingredientes tan básicos, la nutrición no se descuida, ya que el calcio y las proteínas quedan aseguradas.

Pastafrola salada de verduras asadas

Otra variante imperdible es la pastafrola salada de verduras asadas, una de las recetas más originales para quienes disfrutan de la comida ligera pero llena de sabor. Con ingredientes como berenjenas, zapallitos, morrón y cebolla, este plato aporta fibra, vitaminas y minerales claves para la nutrición.

image

Para prepararla, primero se arman las verduras asadas al horno con un toque de aceite de oliva, sal y pimienta. Luego se colocan dentro de la masa de pastafrola y se cubren con finas tiras de masa formando el clásico enrejado. Así, estas recetas no solo reinventan la comida de todos los días, sino que también permiten sumar más vegetales a la dieta. Con ingredientes tan frescos, la nutrición se convierte en protagonista de cada bocado.

