15 de agosto de 2025 - 08:26

Brownies sin TACC ultra húmedos: el postre que enamora a todos

Esta opción irresistible combina sabor, textura y facilidad, ideal para quienes buscan recetas sin gluten, cuidando la nutrición sin resignar placer en la comida.

Deliciosas recetas de comida con ingredientes saludables que mejoran tu nutrición diaria.

Deliciosas recetas de comida con ingredientes saludables que mejoran tu nutrición diaria.

Foto:

Por Andrés Aguilera

En el mundo de las recetas dulces, pocas generan tanta pasión como los brownies. Su textura húmeda, su sabor intenso a chocolate y la facilidad de preparación los convierten en un clásico que atraviesa generaciones. Pero, si a eso le sumás que son sin TACC, la propuesta se vuelve inclusiva y perfecta para compartir con todos.

Leé además

Este budín es perfecto para compartir en el fin de semana.

Budín de zanahoria, la receta fácil, húmeda y económica para este fin de semana

Por Andrés Aguilera
como hacer un tiramisu en 10 minutos con 4 ingredientes que tenes en la cocina

Cómo hacer un tiramisú en 10 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina

Por Andrés Aguilera

La comida que alegra los momentos especiales no siempre tiene que estar cargada de harinas con gluten. Esta versión sin TACC respeta la esencia del brownie tradicional y demuestra que, con los ingredientes correctos, se puede lograr un resultado igual de tentador. Además, es una opción ideal para quienes buscan cuidar su nutrición sin sacrificar el sabor.

image

Ingredientes para unos brownies sin TACC ultra húmedos

Para esta preparación, vas a necesitar ingredientes simples y fáciles de conseguir. Lo clave es elegir productos certificados sin TACC para garantizar que la receta sea apta para celíacos. Anotá:

  • 200 g de chocolate amargo

  • 150 g de manteca

  • 200 g de azúcar

  • 3 huevos

  • 80 g de harina de almendras o premezcla sin TACC

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 1 pizca de sal

Estos ingredientes aportan una combinación perfecta entre sabor y textura. El chocolate y la manteca le dan ese toque irresistible, mientras que la harina de almendras suma valor a la nutrición y un perfil más saludable.

Cómo preparar el brownie perfecto

Derretí el chocolate junto con la manteca a baño maría o en microondas. En otro bowl, batí los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa. Incorporá el chocolate derretido y la esencia de vainilla. Luego, sumá la harina de almendras y la sal, mezclando suavemente para que los ingredientes se integren sin perder aire.

image

Verté la preparación en un molde enmantecado y enharinado con premezcla sin TACC. Horneá a 180°C durante 20-25 minutos. El secreto para que queden ultra húmedos es no pasarse de cocción: el centro debe quedar apenas firme.

Esta es una de esas recetas que no solo enamoran por su sabor, sino que también invitan a repensar cómo disfrutamos la comida y cuidamos nuestra nutrición al mismo tiempo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la receta de los mejores bizcochitos de manteca para el mate solo con 5 ingredientes de tu cocina

La receta de los mejores bizcochitos de manteca para el mate solo con 5 ingredientes de tu cocina

Por Redacción
Esta receta es de las más aclamadas por los fans de las panaderias.

En solo 15 minutos, prepará las bolas de fraile rellenas de dulce de leche: van a cambiar tu día

Por Andrés Aguilera
con 2 zanahorias y 3 huevos, hace esta receta proteica de muffins salados sin harinas

Con 2 zanahorias y 3 huevos, hacé esta receta proteica de muffins salados sin harinas

Por Andrés Aguilera
en solo 15 minutos, prepara las galletas de brownie de chocolate mas crocantes por fuera y suaves por dentro

En solo 15 minutos, prepará las galletas de brownie de chocolate más crocantes por fuera y suaves por dentro

Por Redacción