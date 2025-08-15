Brownies sin TACC ultra húmedos: el postre que enamora a todos

En el mundo de las recetas dulces , pocas generan tanta pasión como los brownies . Su textura húmeda, su sabor intenso a chocolate y la facilidad de preparación los convierten en un clásico que atraviesa generaciones. Pero, si a eso le sumás que son sin TACC , la propuesta se vuelve inclusiva y perfecta para compartir con todos.

La comida que alegra los momentos especiales no siempre tiene que estar cargada de harinas con gluten. Esta versión sin TACC respeta la esencia del brownie tradicional y demuestra que, con los ingredientes correctos, se puede lograr un resultado igual de tentador. Además, es una opción ideal para quienes buscan cuidar su nutrición sin sacrificar el sabor.

Para esta preparación, vas a necesitar ingredientes simples y fáciles de conseguir. Lo clave es elegir productos certificados sin TACC para garantizar que la receta sea apta para celíacos. Anotá:

Estos ingredientes aportan una combinación perfecta entre sabor y textura. El chocolate y la manteca le dan ese toque irresistible, mientras que la harina de almendras suma valor a la nutrición y un perfil más saludable.

Cómo preparar el brownie perfecto

Derretí el chocolate junto con la manteca a baño maría o en microondas. En otro bowl, batí los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa. Incorporá el chocolate derretido y la esencia de vainilla. Luego, sumá la harina de almendras y la sal, mezclando suavemente para que los ingredientes se integren sin perder aire.

image

Verté la preparación en un molde enmantecado y enharinado con premezcla sin TACC. Horneá a 180°C durante 20-25 minutos. El secreto para que queden ultra húmedos es no pasarse de cocción: el centro debe quedar apenas firme.

Esta es una de esas recetas que no solo enamoran por su sabor, sino que también invitan a repensar cómo disfrutamos la comida y cuidamos nuestra nutrición al mismo tiempo.