Tortilla de papas en taza y al microondas: lista en menos de 3 minutos

La tortilla de papas en taza se convirtió en un furor dentro de las recetas exprés, ideal para quienes tienen poco tiempo pero no quieren resignar sabor. Este plato es perfecto para resolver una comida rápida en casa, sin ensuciar demasiado y aprovechando los beneficios de una buena nutrición .

Con apenas algunos ingredientes , podés lograr una preparación completa y deliciosa en menos de 3 minutos. Además, la practicidad de esta versión en taza la hace ideal para estudiantes, trabajadores o cualquier persona que quiera sumar opciones fáciles de recetas a su día.

La clave de esta receta es que lleva muy pocos elementos y todos suelen estar en tu cocina. Además, los mismos aportan una base de nutrición equilibrada para una comida sencilla pero completa.

Cada uno de estos ingredientes le da textura y sabor a la tortilla. El huevo y la leche suman proteínas, mientras que la papa aporta energía, convirtiéndola en una de las recetas más completas para una comida rápida.

Cómo hacer la tortilla en taza

Una vez que tengas los ingredientes, el paso a paso es muy sencillo. En menos de lo que canta un gallo vas a disfrutar de esta receta que, además de rica, cuida tu nutrición.

Preparación:

En una taza apta para microondas, batí el huevo con la leche.

Agregá la papa cocida o rallada y mezclá bien.

Sumá sal, pimienta y los ingredientes opcionales que prefieras.

Cociná en el microondas durante 2 minutos.

Revisá la textura y, si lo necesitás, agregá 30 segundos más. image Tortilla exprés en taza: recetas fáciles, comida rápida e ingredientes nutritivos.

Al final vas a tener una comida sabrosa y práctica, que combina la simpleza de las mejores recetas con un toque de creatividad. Esta versión rápida de tortilla se posiciona como una alternativa con buena nutrición, perfecta para cualquier momento del día.