19 de agosto de 2025 - 10:00

Tortilla de papas en taza y al microondas: lista en menos de 3 minutos

Descubrí una de las recetas más rápidas de la comida casera: pocos ingredientes, gran sabor y un plus de nutrición.

Tortilla exprés en taza: recetas fáciles, comida rápida e ingredientes nutritivos.

Tortilla exprés en taza: recetas fáciles, comida rápida e ingredientes nutritivos.

Foto:

Por Andrés Aguilera

La tortilla de papas en taza se convirtió en un furor dentro de las recetas exprés, ideal para quienes tienen poco tiempo pero no quieren resignar sabor. Este plato es perfecto para resolver una comida rápida en casa, sin ensuciar demasiado y aprovechando los beneficios de una buena nutrición.

Leé además

la receta del budin de naranja y manzana super humedo y con pocos ingredientes de tu cocina

La receta del budín de naranja y manzana súper húmedo y con pocos ingredientes de tu cocina

Por Redacción
Una pastafrola salada sorprende en las recetas argentinas con ingredientes, sabor y nutrición distinta en la comida cotidiana.

Pastafrola salada: un giro inesperado de la clásica receta argentina

Por Andrés Aguilera

Con apenas algunos ingredientes, podés lograr una preparación completa y deliciosa en menos de 3 minutos. Además, la practicidad de esta versión en taza la hace ideal para estudiantes, trabajadores o cualquier persona que quiera sumar opciones fáciles de recetas a su día.

Ingredientes para la tortilla en taza

La clave de esta receta es que lleva muy pocos elementos y todos suelen estar en tu cocina. Además, los mismos aportan una base de nutrición equilibrada para una comida sencilla pero completa.

Ingredientes básicos:

  • 1 papa chica previamente cocida o rallada

  • 1 huevo

  • 2 cucharadas de leche

  • 1 cucharada de aceite de oliva

  • Sal y pimienta a gusto

  • Opcional: queso rallado, perejil o jamón

    image
    Tortilla expr&eacute;s en taza: recetas f&aacute;ciles, comida r&aacute;pida e ingredientes nutritivos.

    Tortilla exprés en taza: recetas fáciles, comida rápida e ingredientes nutritivos.

Cada uno de estos ingredientes le da textura y sabor a la tortilla. El huevo y la leche suman proteínas, mientras que la papa aporta energía, convirtiéndola en una de las recetas más completas para una comida rápida.

Cómo hacer la tortilla en taza

Una vez que tengas los ingredientes, el paso a paso es muy sencillo. En menos de lo que canta un gallo vas a disfrutar de esta receta que, además de rica, cuida tu nutrición.

Preparación:

  • En una taza apta para microondas, batí el huevo con la leche.

  • Agregá la papa cocida o rallada y mezclá bien.

  • Sumá sal, pimienta y los ingredientes opcionales que prefieras.

  • Cociná en el microondas durante 2 minutos.

  • Revisá la textura y, si lo necesitás, agregá 30 segundos más.

    image
    Tortilla expr&eacute;s en taza: recetas f&aacute;ciles, comida r&aacute;pida e ingredientes nutritivos.

    Tortilla exprés en taza: recetas fáciles, comida rápida e ingredientes nutritivos.

Al final vas a tener una comida sabrosa y práctica, que combina la simpleza de las mejores recetas con un toque de creatividad. Esta versión rápida de tortilla se posiciona como una alternativa con buena nutrición, perfecta para cualquier momento del día.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta es una de las mejores recetas para el fin de semana.

Galletas de chocolate fit: la receta dulce ideal para este fin de semana

Por Andrés Aguilera
Este budín es perfecto para compartir en el fin de semana.

Budín de zanahoria, la receta fácil, húmeda y económica para este fin de semana

Por Andrés Aguilera
Deliciosas recetas de comida con ingredientes saludables que mejoran tu nutrición diaria.

Brownies sin TACC ultra húmedos: el postre que enamora a todos

Por Andrés Aguilera
como hacer un tiramisu en 10 minutos con 4 ingredientes que tenes en la cocina

Cómo hacer un tiramisú en 10 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina

Por Andrés Aguilera