La hacés en 10 minutos: la torta matera que usa solo 2 ingredientes

Conocé una de las recetas más rápidas de la comida casera: con solo dos ingredientes, lográs un postre lleno de sabor y simpleza que aporta a tu nutrición.

Recetas fáciles y rápidas transforman la comida con pocos ingredientes y mejoran la nutrición.

Recetas fáciles y rápidas transforman la comida con pocos ingredientes y mejoran la nutrición.

Foto:

Por Andrés Aguilera

En tiempos donde se busca simplificar la comida sin perder calidad, esta preparación es ideal. Además, aporta un toque casero y mejora tu nutrición porque podés acompañarla con frutas o yogur, sin caer en ultraprocesados. Una de esas recetas que se convierten en infaltables por lo rápidas y prácticas.

image
Recetas f&aacute;ciles y r&aacute;pidas transforman la comida con pocos ingredientes y mejoran la nutrici&oacute;n.

Recetas fáciles y rápidas transforman la comida con pocos ingredientes y mejoran la nutrición.

Los ingredientes de la torta matera exprés

Para esta torta no necesitás mucho, lo mejor es que seguramente ya tenés los ingredientes en tu cocina. Es una de esas recetas que no requieren esfuerzo ni demasiada planificación:

  • 2 tazas de harina leudante.

  • 1 taza de crema de leche.

Nada más. Esa combinación sencilla permite una textura esponjosa y un sabor neutro que combina con cualquier comida de merienda. Además, al no sumar azúcares ni grasas extras, resulta una opción que acompaña la nutrición diaria sin excesos.

Cómo hacer la torta matera en 10 minutos

El procedimiento también es de lo más práctico. A diferencia de otras recetas tradicionales, acá la clave está en mezclar y hornear:

  • En un bowl, volcá la harina y la crema.

  • Mezclá bien hasta integrar ambos ingredientes.

  • Colocá la masa en un molde enmantecado.

  • Llevá al horno fuerte, unos 10 minutos, hasta dorar.

    image
    Recetas f&aacute;ciles y r&aacute;pidas transforman la comida con pocos ingredientes y mejoran la nutrici&oacute;n.

    Recetas fáciles y rápidas transforman la comida con pocos ingredientes y mejoran la nutrición.

Así de fácil. Una comida casera, rica y lista en poco tiempo. Si querés, podés sumarle semillas, ralladura de limón o un poco de queso rallado para darle personalidad sin afectar la base de la nutrición.

Esta torta matera demuestra que la cocina rápida también puede ser de calidad. Es una de esas recetas que no fallan: sencilla, económica y perfecta para compartir. Con solo dos ingredientes, tenés una opción que acompaña tanto el mate como el café, sin complicaciones y con el toque cálido de lo hecho en casa.

