No lo sabías: el truco definitivo para dejar las medias blancas como el primer día, según expertos

Las medias blancas son las que más demuestran el paso del tiempo y la suciedad. A través de un truco casero pueden eliminarse hasta las manchas más difíciles.

El truco reemplaza al vinagre y al bicarbonato y mantiene el blanco de las medias sin provocar daños en el material.

Las ropa blanca es la más complicada de mantener porque pierde brillo y acumulan las manchas difíciles. En el caso de las medias, no siempre se logra devolverles el color original y por eso se las reemplaza fácilmente por otras. Por eso existe un truco sin vinagre ni bicarbonato que les devuelve el estilo casi original.

Existe una mezcla sencilla que reemplaza a los habituales ingredientes caseros o abrasivos que logran reducir el percudido de las medias. Esta mezcla natural y económica combate y recupera el color blanco sin dañar el material de algodón ni los plásticos antideslizantes en algunos casos.

medias blancas El truco reemplaza al vinagre y al bicarbonato y mantiene el blanco de las medias sin provocar daños en el material. WEB La mezcla de limón y sal es un truco sencillo que deja las medias blancas como nuevas Uno de los métodos más recomendados por expertos en limpieza del sitio Better Homes & Gardens es la combinación de jugo de limón con sal fina.

La acidez del limón es el principal aporte para blanquear las medias. El cítrico ayuda a eliminar manchas y olores .

del limón es el principal aporte para las medias. El cítrico ayuda a y . En cambio, la sal reemplaza los abrasivos químicos y desprende la suciedad incrustada en las fibras .

reemplaza los químicos y desprende la incrustada en las . Para complementar estos ingredientes, llená un recipiente con agua caliente y rápidamente añadí el jugo de dos limones y la cantidad de dos cucharadas soperas de sal .

y rápidamente añadí el de dos limones y la cantidad de dos cucharadas soperas de . Al instante, poné las medias blancas en la mezcla y dejalas durante treinta minutos . Apenas se cumpla el horario frotalas suavemente en las zonas manchadas.

y dejalas durante . Apenas se cumpla el horario suavemente en las zonas manchadas. Para finalizar el truco, enjuagá y lavá de manera habitual con jabón neutro.

con jabón neutro. En el caso de las medias deportivas, a veces acumulan una suciedad intensa. Ahí, la combinación de limón y sal logra devolverles el color blanco y elimina los olores provocados por el movimiento constante.

medias blancas El truco reemplaza al vinagre y al bicarbonato y mantiene el blanco de las medias sin provocar daños en el material. WEB Existen otros consejos que dejan las medias blancas durante más tiempo Además de la mezcla entre limón y sal, también conviene aplicar algunos cuidados adicionales para alargar la vida útil de las medias blancas.

Lavar las medias apenas terminás de usarlas reduce el riesgo de que la fibra logre percudirse . Aunque también es importante que no uses agua excesivamente caliente porque perjudica la elasticidad de la tela.

reduce el riesgo de que la fibra logre . Aunque también es importante que porque perjudica la de la tela. Para que no se tiñan , un consejo simple y lógico es que separes las medias blancas de la ropa de color durante el lavado . Esto provoca siempre que el material absorba pigmentos que opacan su tono original .

, un consejo simple y lógico es que las medias blancas de la durante el . Esto provoca siempre que el material absorba que opacan su . Para un blanco perfecto, podés utilizar un detergente suave así reducís el exceso de suavizante , ya que puede dejarlos amarillentos en un futuro cercano.

así reducís el exceso de , ya que puede dejarlos en un futuro cercano. Por último, dejalas al sol de manera directa aunque no por un tiempo prolongado, ya que la intensidad puede dañar las fibras. Sin embargo, una exposición moderada actúa como un blanqueador natural que complementa el efecto del limón y la sal. medias blancas El truco reemplaza al vinagre y al bicarbonato y mantiene el blanco de las medias sin provocar daños en el material. WEB Las medias blancas pueden tener más usos de lo normal sin perder su color original en poco tiempo. La mezcla de limón y sal les devuelve el brillo de forma efectiva y no hace falta que uses blanqueadores ni suavizantes que pueden complicar la fibra de la ropa. Además, sin vinagre ni bicarbonato, podés aplicar un cuidado básico y de rápida solución para mantenerlas por más tiempo.