1 de septiembre de 2025

El truco efectivo para que no se oxiden las herramientas de jardinería con solo 2 ingredientes

Un truco inusual pero efectivo que ayuda a las herramientas expuestas al exterior a que no se oxiden ni se deterioren en poco tiempo.

Cualquier tipo de herramientas pueden recuperar su versión original y podés reutilizarlas con este truco práctico.

Cualquier tipo de herramientas pueden recuperar su versión original y podés reutilizarlas con este truco práctico.

Al usar herramientas para jardinería o para trabajar en un ambiente exterior hace que la humedad y el paso del tiempo generen óxido con rapidez. La corrosión deteriora el aspecto, pero sobre todo su vida útil. Sin embargo, existe un truco casero inusual pero muy sencillo que logra protegerlas con eficacia.

No hace falta gastar en productos costosos, porque estos dos ingredientes básicos funcionan como un escudo contra el óxido. Esta técnica es utilizada en personas que trabajan rutinariamente desde hace décadas y eso mantiene las herramientas en perfectas condiciones.

Cualquier tipo de herramientas pueden recuperar su versión original y podés reutilizarlas con este truco práctico.

Cualquier tipo de herramientas pueden recuperar su versión original y podés reutilizarlas con este truco práctico.

La combinación de arena y aceite mineral es un truco sencillo para prevenir el óxido en las herramientas

La fórmula es sencilla y su procedimiento es práctico

  • Para el sitio The Family Handyman, en un recipiente (puede ser un tarro de pintura) lleno de arena, agregá aceite mineral para formar una especie de pasta húmeda. Esta combinación no requiere medidas exactas pero el aceite puede ser con la medida de dos tazas aproximadamente. Es ahí donde deberás introducir los elementos de trabajo.
  • Enterrar las herramientas en arena mantiene las piezas separadas y el óxido no actúa. Por su lado, el aceite toma el papel principal formando una película protectora que evita la aparición de la corrosión.
  • Este truco es utilizado en climas húmedos o en lugares donde las herramientas se guardan durante un tiempo prolongado.

La arena, además ayuda a remover pequeñas partículas de suciedad, lo que mantiene la superficie más limpia. Por eso, cada cierto tiempo conviene revisar la mezcla y agregar un poco más de aceite mineral para conservar su eficacia.

Cualquier tipo de herramientas pueden recuperar su versión original y podés reutilizarlas con este truco práctico.

Cualquier tipo de herramientas pueden recuperar su versión original y podés reutilizarlas con este truco práctico.

Beneficios de aplicar este truco y recomendaciones de cuidado

Proteger las herramientas con arena y aceite mineral ofrece múltiples ventajas.

  • La sencillez de este hábito prolonga la vida útil de los objetos, lo que ayuda al ahorro de dinero, ya que no debés reemplazarlas con tanta frecuencia.
  • También, el uso de aceite mineral es seguro y accesible, porque se consigue fácilmente en ferreterías. Es una solución menos agresiva respecto a otros productos químicos, ya que no produce vapores tóxicos y puede manipularse sin riesgos mayores.
  • Este método también tiene la ventaja de no requerir electricidad por su sencillez de almacenamiento, lo que lo convierte en una solución práctica en talleres caseros.
Cualquier tipo de herramientas pueden recuperar su versión original y podés reutilizarlas con este truco práctico.

Cualquier tipo de herramientas pueden recuperar su versión original y podés reutilizarlas con este truco práctico.

El óxido parece inevitable cuando se trabaja con herramientas, pero este truco simple demuestra que la solución es más sencilla de lo que parece. Con un poco de arena y aceite mineral podés crear una barrera protectora que prolonga la vida útil y evita complicaciones futuras.

